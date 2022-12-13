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Canlı | Arjantin-Hırvatistan Dünya Kupası maçı canlı anlatım izle! İşte maçın 11'leri...

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Canlı | Arjantin-Hırvatistan Dünya Kupası maçı canlı anlatım izle! İşte maçın 11’leri...

2022 Dünya Kupası'nda büyük heyecan sürerken Messi'li Arjantin, Modric'li Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan galip ayrılacak olan takım Fas-Fransa maçının kazananıyla kozlarını finalde paylaşacak. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası yarı final maçında Lionel Messi'li Arjantin ile Luka Modric'li Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

Rusya 2018'de rakibine 3-0 kaybeden Tangocular, rövanş için sahaya çıkacak. Favorilerden Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan ise üst üste 2. kez finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olmaya çalışacak.

İŞTE 11'LER

ARJANTİN: Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic

DÜDÜK DANİELE ORSATO'TA

Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla olacak.

3.KARŞILAŞMA

Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin, rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Tangocular'ı Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 devirmeyi başarmıştı.

ARJANTİN'İN YARI FİNAL SERÜVENİ

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Lionel Scaloni'li Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Güney Amerika temsilcisi, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

HIRVATİSTAN'IN YARI FİNAL YOLU

2022 Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1'le geçti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi. Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Zlatko Dalic'in öğrencileri, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

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