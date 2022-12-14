Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu. Son 16 turunun oynandığı Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri de netleşti..Dev turnuvayı kimin kazanacağı merak konusu olurken, çeyrek final maçları da büyük bir heyecanla takip edildi..Peki, 2022 Dünya Kupası finali ne zaman? 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu? İşte detaylar..

Dünya Kupası çeyrek final maçlarında sona yaklaşıldı. Çeyrek final maçlarının sona ermesiyle yarı final eşleşmeleri de belli oldu.Şimdi ise kupaya hangi takımın uzanacağı merak ediliyor..

MAÇLAR NEREDEN İZLENECEK?

TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan canlı olarak izlenebilecek.