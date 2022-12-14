Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?
FIFA 2022 Dünya Kupası final maçı için geri sayım başladı. Yarı finalistlerin belli olmasının ardından, finale hangi takımların yükseleceği merak konusu oldu. Yarı final maçları kapsamında Arjantin Hırvatistan ile karşılaşırken, Fransa ise Fas ile karşılaşılaşacak. Peki, "2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?, "Dünya Kupası final maçı ne zaman? İşte detaylar...
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu. Son 16 turunun oynandığı Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri de netleşti..Dev turnuvayı kimin kazanacağı merak konusu olurken, çeyrek final maçları da büyük bir heyecanla takip edildi..Peki, 2022 Dünya Kupası finali ne zaman? 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu? İşte detaylar..
Dünya Kupası çeyrek final maçlarında sona yaklaşıldı. Çeyrek final maçlarının sona ermesiyle yarı final eşleşmeleri de belli oldu.Şimdi ise kupaya hangi takımın uzanacağı merak ediliyor..
MAÇLAR NEREDEN İZLENECEK?
TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan canlı olarak izlenebilecek.
DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası final maçı tarihi belli oldu. FIFA Dünya Kupası finali 18 Aralık 2022 tarihinden Maç, Lusail Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
2022 DÜNYA KUPASI İLK FİNALİST KİM OLDU?
2022 Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Yarı final maçında Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla geçen Arjantin ilk finalist oldu.
İkinci finalist ise 14 Aralık Çarşamba saat 22.00'de Fransa - Fas maçı sonrasında belli olacak.
YARI FİNAL MAÇI!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek tarihinde 7. kez yarı finale yükselen son şampiyon Fransa, çarşamba günü (14 Aralık 2022) Fas ile karşılaşacak. Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa arasındaki karşılaşma Al Bayt Satdyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kalan 4 takım da belli oldu. Arjantin, Hırvatistan ile eşleşirken, son şampiyon Fransa da Fas ile kozlarını paylaşacak.
13 Aralık 22.00 Arjantin - Hırvatistan
14 Aralık 22.00 Fas - Fransa
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