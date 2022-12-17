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Canlı | Hırvatistan - Fas canlı anlatım izle! Hırvatistan-Fas üçüncülük maçı hangi kanalda? İlk 11'ler...

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
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Canlı | Hırvatistan - Fas canlı anlatım izle! Hırvatistan-Fas üçüncülük maçı hangi kanalda? İlk 11’ler...

Dünya Kupası'nda artık son iki maç kalırken Hırvatistan ile Fas üçüncülük maçında karşı karşıya geliyor. Yarı final karşılaşmasında rakibi Fransa'ya 2-0 mağlup olan Fas, Arjantin'e 3-0 yenilen Hırvatistan ile kozlarını paylaşıyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dünya Kupası'nda bu sene büyük bir sürprize imza atan ancak yarı finalde güçlü rakibi Fransa'ya kaybeden Fas, Arjantin'e elenen Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

HIRVATİSTAN-FAS MAÇI 11'LERİ:

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Majer, Kramaric, Orsic, Livaja.

Fas: Bono, Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah, Amrabat, El Khannouss, Ziyech, Sabiri, Boufal, En-Nesyri.

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SAKATLIKLAR BULUNUYOR

Fas'ta sakatlığı bulunan Saiss'in forma giymesi beklenmiyor. Hırvatlar'da da sağ bek Juranovic'in aynı sebepten oynamayacağı öğrenildi. İki ülke bu kupada aynı grupta yer almış ve taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrılmışlardı.

HIRVATLAR 24 YILDIR BEKLİYOR

Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Fas'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss bu mücadelede forma giyemeyecek. Hırvatistan, Fas karşısında kazanırsa 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak.

Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Hırvatistan, Dünya Kupası macarasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

FAS ADINI TARİHE YAZDIRDI

Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

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