Fransa Fas canlı anlatım | İlk 11’ler
Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda tüm nefesler tutuldu. Dün Hırvatistan’ı 3-0 mağlup etmesiyle finale yükselen Arjantin ardından 2. finalist kim olacak? Milyarların beklediği haber bu gece yanıt bulacak. Dev Dünya Kupası’nda Fransa "Horozlar" ile Fas "Atlas Aslanları" yarı finalde kozlarını paylaşacaklar. Peki, Fransa - Fas maçı saat kaçta hangi kanalda saat kaçta? Fas ve Fransa’nın ilk 11’lerinde hangi futbolcular var? Maçın hakemi kim? Maça dair tüm detaylar A.HABER.COM.TR’de…
2022 Dünya Kupası yarı final müsabakasında Fransa ve Fas karşı karşıya geliyor.
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yöneteceği maç saat 22.00'de başlayacak.
Fransa ile Fas turnuva tarihinde ilk kez karşılaşacak.
2022 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Bu turu geçen takım, Arjantin ile pazar (18 ARALIK 2022) günü final maçına çıkacak.
Fransa - Fas maçı saat kaçta hangi kanalda saat kaçta? Fas ve Fransa'nın ilk 11'lerinde hangi futbolcular var? Maçın hakemi kim? İşte son dakika spor haberimizin ayrıntıları…
FRANSA - FAS DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI
Fransa - Fas maçı saat 22.00'de TRT 1 ve TRT 4K'da
STAT: Al Bayt
HAKEM: Cesar Ramos
2022 DÜNYA KUPASI FRANSA - FAS MUHTEMEL 11'LER
FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.
FAS: Bounoui Hakimi, El Yamiq, Saiss (Aguerd), Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyr.
FRANSA VE FAS'IN DÜNYA KUPASI KANESİ
D Grubu'nda yer alan Fransa, ilk maçında Avustralya'yı 4-1, ikinci maçında da Danimarka'yı 2-1 yenerek son 16 turunu garantilerken, son maçında Tunus'a 1-0 mağlup oldu.
Son 16 turunda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçen "Horozlar", çeyrek finalde ise İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.
Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu.
Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları" son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.
Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, turnuvanın elemeleri ve Dünya Kupası'nda 13 maçtır yenilmiyor.
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