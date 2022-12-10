İngiltere - Fransa CANLI ANLATIM | İlk 11'ler
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesi sürüyor. Dev kupada İngiltere ve Fransa karşı karşıya geliyor. İngiltere - Fransa maçının stadı hangisi ve hakemi kim? İngiltere - Fransa maçı hangi kanalda saat kaçta? İngiltere ve Fransa’nın ilk 11'leri belli oldu mu? İşte İngiltere ve Fransa’nın dünya kupası karnesi… Maç hakkında tüm detaylar ahaber.com.tr’de…
2022 Dünya Kupası tarihi anlara sahe oluyor. Bugün Portekiz'i 1-0 yenen Fas tarihi bir şekilde adını yarı finale yazdırdı.
Çeyrek final son maçında bugün İngiltere ve Fransa karşı karşıya geliyor.
İNGİLTERE - FRANSA MAÇININ STADI VE HAKEMİ
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.
İNGİLTERE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Dev kapışma TRT 1, TRT 4K'dan canlı.
İNGİLTERE - FRANSA CANLI ANLATIM
İNGİLTERE - FRANSA İLK 11'LER (MUHTEMEL)
İNGİLTERE :Jordan Pickford, Kyle Walker, Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire, Declan Rice, Jordan Henderson, Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Sak, Phil Foden
FRANSA: Hugo Lloris, Raphael Varane, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Antoine Griezmann, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Adrien Rabiot, Olivier Giroud
İNGİLTERE VE FRANSA'NIN DÜNYA KUPASI KARNESİ
Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı.
Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti.
Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.
"Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.
İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
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