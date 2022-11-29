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Hollanda Katar'ı 2-0 yenerek Dünya Kupası'nda son 16'ya çıktı (MAÇ SONUCU ÖZET)

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Hollanda Katar’ı 2-0 yenerek Dünya Kupası’nda son 16’ya çıktı MAÇ SONUCU ÖZET

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşı karşıya geldi. Maçta Katar'a karşı üstünlük kuran Hollanda maçı 2-0 kazandı ve kupada son 16 turuna yükseldi.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızılya sürüyor.

Hollanda ile Katar ie A Grubu'nda 3. ve son maçlarında karşı karşıya geldi.

Al Bayt Stadı'nda oynan müsabaka, saat 18.00'de başladı ve TRT Spor'dan yayınlandı.

Hollanda, ev sahibi Katar ile Al Bayt Stadyumu'nda karşılaşırken, müsabakada Gambiyalı hakem Bakary Gassama düdük çaldı.

26. dakikada Klaassen'in pasıyla ceza sahasına giren Gakpo, Hollanda'yı 1-0 öne geçiren golü attı.

23 yaşındaki futbolcu 2022 Dünya Kupası'nda 3 grup maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

Portakallar, ikinci yarıya da golle başladı. Depay'ın şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Frenkie de Jong farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

HOLLANDA SON 16'DA

Skor avantajını eline alan Hollanda, rakibine de gol izni vermedi ve mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 7'ye yükseltti.

Beşiktaşlı Wout Weghorst, 83. dakikada Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu. Katar ise 3 maçta puan alamayarak şampiyonaya veda etti.

HOLLANDA'YA SENEGAL EŞLİK ETTİ

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ve Senegal, A Grubu'nu ilk 2 sırada bitirerek son 16'ya yükselme başarısı gösterdiler.

İLK 11'LER

Hollanda : Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay.

Katar : Barsham, Mohammed, Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed, Al Haydos, Madibo, Hatem, Ali, Afif.

SENEGAL, EKVADOR'U DEVİREREK GRUPTAN ÇIKTI

Aynı saatte başlayan grubun diğer maçında ise ilk 2 maçında 4 puan toplayan Ekvador, Senegal ile Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.

Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çaldığı mücadelede Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia da 11'de sahaya çıktı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının son dakikasında Senegal penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Ismaila Sarr topu ağlara göndererek Senegal'i 1-0 öne geçirdi.

2. yarıda pozisyon bulmakta zorlanan Ekvador, 67. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Caicedo ile eşitlik golünü buldu.

Ekvador'un sevinci yalnızca 3 dakika sürdü. Kullanılan duran topta Kalidou Koulibaly, Afrika temsilcisini yeniden öne geçiren golü kaydetti.

alan dakikalarda başka gol olmazken gülen taraf 2-1'lik skorla Senegal oldu.

A Grubu'nda Hollanda 7, Senegal 6 puanla son 16'ya kalan ekipler oldu.

Senegal Ekvador’u devirdi SENEGAL EKVADOR'U DEVİRDİ

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