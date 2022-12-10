Fas - Portekiz CANLI ANLATIM | Ronaldo yine ilk 11’de yok

PORTEKİZ'İN İSTATİSTİKLERİ

Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.

Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Fas-Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.