10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Kupası 2022 Haberleri Fas - Portekiz CANLI ANLATIM | Ronaldo yine ilk 11'de yok

Fas - Portekiz CANLI ANLATIM | Ronaldo yine ilk 11'de yok

DÜNYA KUPASI 2022 ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
ABONE OL
Fas - Portekiz CANLI ANLATIM | Ronaldo yine ilk 11’de yok

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ve Portekiz, çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Ronaldo bir kez daha yedek kulübesinde başlayacak. Maçın canlı anlatımını ve tüm detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz... (Fas - Portekiz Dünya Kupası çeyrek final maçı saat kaçta? hangi kanalda?)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tavan yapıyor. Dev kupada Fas ve Portekiz, çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor.

Maçın canlı anlatımını ve tüm detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

FAS - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fas - Portekiz maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiatallah, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En Nesyri

Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Neves, Otavio, Fernandes, Bernardo, Felix, Gonçalo Ramos

FAS - PORTEKİZ CANLI ANLATIM

FAS'IN İSTATİSTİKLERİ

Fas, Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladı.

Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

PORTEKİZ'İN İSTATİSTİKLERİ

Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.

Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Fas-Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında grup aşamasında oynanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı.

Meksika 1986'da yapılan müsabaka Fas'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Rusya 2018'deki karşılaşmayı ise Portekiz 1-0 galip tamamladı.

Arjantin Dünya Kupası’nda yarı finale çıktı ARJANTİN DÜNYA KUPASI'NDA YARI FİNALE ÇIKTI
Arjantin Dünya Kupası’nda yarı finale çıktı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA