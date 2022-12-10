Fas - Portekiz CANLI ANLATIM | Ronaldo yine ilk 11'de yok
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ve Portekiz, çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Ronaldo bir kez daha yedek kulübesinde başlayacak. Maçın canlı anlatımını ve tüm detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz... (Fas - Portekiz Dünya Kupası çeyrek final maçı saat kaçta? hangi kanalda?)
2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tavan yapıyor. Dev kupada Fas ve Portekiz, çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor.
Maçın canlı anlatımını ve tüm detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
FAS - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fas - Portekiz maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiatallah, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En Nesyri
Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Neves, Otavio, Fernandes, Bernardo, Felix, Gonçalo Ramos
FAS'IN İSTATİSTİKLERİ
Fas, Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladı.
Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.
PORTEKİZ'İN İSTATİSTİKLERİ
Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.
Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.
Fas-Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU
Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında grup aşamasında oynanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı.
Meksika 1986'da yapılan müsabaka Fas'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Rusya 2018'deki karşılaşmayı ise Portekiz 1-0 galip tamamladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye'de bir devir kapandı mı? İşte jüri koltuğunda oturacak isimler
- Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? ATV YAYIN AKIŞI 10-11 Aralık 2022
- Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi mülakat ne zaman?
- GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | GS Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- TRABZONSPOR - KASIMPAŞA CANLI İZLE | 10 Aralık TS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- FINDIK FİYATLARI 10 ARALIK 2022 | Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon...
- İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman?
- Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
- SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'DE BUGÜN: EYT'de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?
- AÖF sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?