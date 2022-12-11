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Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Arjantin-Hırvatistan ve Fransa-Fas maçının tarihleri ve saatleri... Dünya Kupası finali hangi gün?

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Arjantin-Hırvatistan ve Fransa-Fas maçının tarihleri ve saatleri... Dünya Kupası finali hangi gün?

Katar'da oynanan ve futbolseverlerin nefesini kesen 2022 Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Oynanan son karşılaşmalarla birlikte yarı finalde eşleşmeler belli oldu. Peki Arjantin-Hırvatistan ve Fransa-Fas maçları ne zaman saat kaçta? Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları bugün oynanan 2 maç ile sona erdi.

Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.

Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde;

13 Aralık Salı

22.00 Arjantin - Hırvatistan

14 Aralık Çarşamba

22.00 Fransa - Fas

Final maçı 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.

Fransa İngiltere’yi yenerek yarı finale çıktı

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