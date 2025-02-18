18 Şubat 2025, Salı
Haberler Din Haberleri Adıyaman'da Kenyalı kadın Müslüman oldu

Adıyaman'da Kenyalı kadın Müslüman oldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.02.2025 11:52
ABONE OL
Adıyaman’da Kenyalı kadın Müslüman oldu

Adıyaman'da yaşayan Kenyalı Mary Wambuı Mburu, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Mburu, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Samsat ilçesinde bulunan sahabelerden Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyaret etti.

Burada düzenlenen ihtida merasiminde, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Mburu, İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz öncülüğünde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye edilen Mburu, ismini "Meryem" olarak değiştireceğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adıyaman’da Kenyalı kadın Müslüman oldu Adıyaman’da Kenyalı kadın Müslüman oldu Adıyaman’da Kenyalı kadın Müslüman oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör