19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kavaklıdere'de Yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:57
ABONE OL
Kavaklıdere’de Yaz Kur’an kursları kapanış programı düzenlendi

Kavaklıdere İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve 1 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kursları, 514 öğrencinin katılımıyla sona erdi. Kursun kapanış programı, Kavaklıdere Belediyesi ve İlçe Müftülüğünün iş birliğiyle Yerküpe Mesire Alanı'nda düzenlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör