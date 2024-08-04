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Tatil için geldikleri Alanya'da Müslüman oldular

Giriş: 04.08.2024 10:27
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Tatil için geldikleri Alanya’da Müslüman oldular

Alanya'ya tatil yapmak üzere gelen Rusya vatandaşı Natalia Kirpichnikova ile kızı Sofia Kirpichnikova, Alanya Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

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