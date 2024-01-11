Regaip Kandil’inde oruç tutulur mu, hangi gün tutulur? Regaip Kandili orucu farz mıdır, tutulan orucun faziletleri

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ İLE İLGİLİ HADİSLER

Regaip Kandili orucunun faziletiyle ilgili olarak bazı hadisler bulunmaktadır. Örneğin, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Recep ayından bir gün oruç tutana, Allah o günün sevabını, bir ay oruç tutmuş gibi verir." (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, 2/222)

Bu hadislerden anlaşıldığı üzere, Regaip Kandili'nde oruç tutmak, oldukça sevaptır. Bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirmek, Allah'a yaklaşmak ve sevap kazanmak için bir fırsattır.

REGAİP NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.