Regaip Kandil’inde oruç tutulur mu, hangi gün tutulur? Regaip Kandili orucu farz mıdır, tutulan orucun faziletleri
Regaip Kandili'nin yarın, 11 Ocak 2024'te idrak edilecek olması, bu özel gün öncesinde birçok Müslümanın dikkatini çekti. Regaip Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı konusu, müminler arasında merak konusu haline geldi. Üç ayların başlangıcı olan bu mübarek gecede oruç tutmayı düşünenler, "Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur, niyet nasıl edilir?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar…
Regaip Kandili, 11 Ocak Perşembe gecesi kutlanacak. Bu özel günde ibadetlerini gerçekleştirecek pek çok kişi, Regaip Kandili orucunu araştırmaya başladı. Müslümanlar, bu kutsal geceyi ibadetle değerlendirmek isteyerek, tutacakları oruç için ne zaman ve nasıl niyet etmeleri gerektiğini öğrenmek istiyorlar. Regaip Kandili, cuma gününe denk geldiği için birçok Müslüman, bu özel geceyi oruç tutarak değerlendirmek istiyor. Ancak, dinî kaynaklarda Regaip Kandili için özel bir oruç ibadeti emredilmemiştir. Bu nedenle, Regaip Kandili'nde oruç tutma kararı kişisel tercihlere bağlı olarak şekilleniyor. Cuma gününe denk gelmesi, bazı Müslümanlar için bu özel gecede oruç tutma isteğini artırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı…
REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU DİYANET?
Regaip Kandili'nde oruç tutma konusunda İslam'da genel bir zorunluluk bulunmamaktadır. Yani, Regaip Kandili'nde oruç tutmak sünnet bir ibadet olup, farz değildir. Ancak, pek çok Müslüman bu geceyi daha fazla ibadetle değerlendirmek amacıyla nafile oruç tutmayı tercih eder.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ise bu konudaki açıklaması şu şekildedir:
"Regaip Kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Recep ayı, dinimizde önemli bir aydır. Peygamberimiz (s.a.s.) Recep ayında oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Regaip Kandili'nde de oruç tutmak sünnettir. Kandil geceleri, Müslümanlar için önemli gecelerdir. Bu gecelerde ibadet etmek, dua etmek, Kur'an okumak ve iyilik yapmak çok faziletlidir."
2024 REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULUR?
Regaip Kandili'nde oruç tutmak, nafile oruçtur. Yani farz değildir, ancak sevabı çoktur. Bu oruç, Regaip Kandili'nin olduğu gün tutulabileceği gibi, bir gün öncesinden de tutulabilir. 2024 yılında Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe gününe denk gelmektedir. Regaip Kandili'ni oruçlu olarak geçirmek isteyenler, 10 Ocak Çarşamba günü 11 Ocak Perşembe gününe bağlayan gecede sahur yaparak kandil gününü oruçlu geçirebilirler.
REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ İLE İLGİLİ HADİSLER
Regaip Kandili orucunun faziletiyle ilgili olarak bazı hadisler bulunmaktadır. Örneğin, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
"Recep ayından bir gün oruç tutana, Allah o günün sevabını, bir ay oruç tutmuş gibi verir." (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, 2/222)
Bu hadislerden anlaşıldığı üzere, Regaip Kandili'nde oruç tutmak, oldukça sevaptır. Bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirmek, Allah'a yaklaşmak ve sevap kazanmak için bir fırsattır.
REGAİP NE DEMEK?
Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
- TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG Fastback özellikleri...
- 2024 Ocak ayı bitmeden verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL! Emekli maaşına ek ödeme...
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi