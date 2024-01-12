12 OCAK 2024 CUMA HUTBESİ: Bu Cuma hutbede “Allah'ın Rahmet ve İnayetine Sığınmanın Adı, Eûzü-Besmele”
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 12 Ocak 2024 tarihli cuma hutbesi, "Allah'ın Rahmet ve İnayetine Sığınmanın Adı, Eûzü-Besmele" konulu olarak yayınlandı. Hutbe, inanlılara Allah'a sığınmanın ve O'nun rahmetine güvenmenin önemini anlatarak manevi bir rehberlik sunmaktadır. İşte, 12 Ocak Cuma Hutbesi detayları!
Cuma Namazı, Müslümanları bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir ibadettir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 12 Ocak Cuma Hutbesi, inanları çeşitli konularda bilgilendirerek manevi bir rehberlik sunuyor. Hutbe aracılığıyla unutulan konular hatırlanıyor ve inananlar, bu birliktelikte manevi kazanımlar elde ediyor. 12 Ocak Cuma Hutbesi'nin tam metni, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı ve cemaatle paylaşıldı.
12 OCAK 2024 CUMA HUTBESİ!
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "De ki: Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanı başımda bulunmalarından da sana sığınırım."
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Bismillâhirrahmânirrahîm ile başlanmayan her önemli iş, bereketsiz ve sonuçsuzdur."
Aziz Müminler!
Cenâb-ı Hak, peygamberleri aracılığıyla her türlü sıkıntı ve zorluktan kurtaran, iyilik ve hayır kapılarını açan iki önemli cümle öğretmiştir bizlere. Bu iki cümle, Eûzü-Besmele olarak bildiğimiz Eûzü-Besmele, "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.", "Söz ve işlerime Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlarım." demektir. Rabbimizin emir ve yasaklarına göre hayatımızı tanzim etme kararlılığını göstermektir.
Kıymetli Müslümanlar!
Eûzü-Besmele, imkânları ve gücü sınırlı olan insanın, sonsuz kudret ve merhamet sahibi Allah'a sığınmasıdır. Allah'ın her an ve her yerde kendisini gördüğü bilinciyle yaşamasıdır. Eûzü-Besmele,
ibadetlerimizin anahtarıdır. Dilimizin süsüdür. Eûzü-Besmele ile açılır gönül kapıları Allah'a. Zorlukların üstesinden gelmek için Eûzü-Besmele ile niyazda bulunulur Yüce Mevlâ'ya. Sorumluluklar yerine getirildikten sonra Eûzü-Besmele ile hastalıklara şifa istenir Allah'tan. Bütün tedbirler alındıktan sonra Eûzü-Besmele ile sıkıntılara çare beklenilir Cenâb-ı Hak'tan.
Değerli Müminler!
Eûzü-Besmele, kitaplara ve levhalara sığdırılamayacak kadar değerli ve kıymetli bir hazinedir. Rabbimiz, onları anlayalım ve hayatımızın her alanında kılavuz edinelim diye bizlere göndermiştir. Nitekim tertemiz yaşantılarıyla insanlara örnek olan bütün peygamberler, davetlerine EûzüBesmele ile başlamışlardır. İnsanları tevhit ve vahdete Eûzü-Besmele ile çağırmışlardır. Haramlardan, gayri meşru işlerden, kin, nefret ve öfkeden, fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmışlardır. Şeytana, şeytani duygu ve düşüncelere, her türlü şerre ve şer odaklarına karşı Allah'tan yardım istemişlerdir. Yüce Rabbimizin bu husustaki emri gayet açıktır: Eğer şeytanda seni kötülüğe sevk edecek bir düşünce gelirse, hemen Allah'a sığın."
Öyleyse Aziz Müslümanlar!
Bizler de hayatımızın her ânını Eûzü-Besmele ile ilmek ilmek dokuyalım. Eûzü-Besmele ile başlayalım her sözümüze ve işimize. İyiliklerle kuşatalım dört bir yanımızı; yaklaşmayalım hiçbir kötülüğe. Eûzü-Besmele ile öğrenelim ilmi, bilimi ve teknolojiyi. Allah'ın adıyla okuyalım, okutalım. Öğrendiklerimiz bizi Allah'ın rızasına ulaştırsın, dünya ve ahiretimizi mamur kılsın. Eûzü-Besmele ile girelim evimize. Huzur ve mutluluğu hâkim kılalım ailemizde; şiddet ve nefretten uzak duralım her zaman ve her yerde. Eûzü-Besmele ile işyerlerimizi açalım, mesaimize başlayalım. Helalinden kazanıp helale harcayalım; haramdan, kul ve kamu hakkından sakınalım. Eûzü-Besmele birleştirsin gönüllerimizi. Sağlamlaştıralım birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi;
aramıza fitne, fesat ve ayrılık sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyelim.
Kıymetli Müminler!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) evinden çıkarken, evine girerken, yatarken, kalkarken daima EûzüBesmele çekerdi. Eûzü-Besmele ile sözlerine ve işlerine başlar, Eûzü-Besmele ile Rabbine niyazda
bulunurdu. Bizler de mübarek üç ayların birincisi Receb'in şu ilk gününde samimiyetle açalım ellerimizi Yüce Rabbimize. Tevazu ile boyun eğelim Cenâb-ı Hakk'a. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in kendisini örnek almamızı isteyerek yaptığı şu duayla sığınalım Allah'a: Allah'ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz, lütfeyle. Sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Yardım ne sendendir ve dönüş sanadır. Güç ve kuvvet sadece senin yardımınladır.
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