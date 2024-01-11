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Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip Kandili duası nedir? Regaip Kandili ile ilgili hadisler neler?

DİN
Giriş Tarihi: 11.01.2024
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Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip Kandili duası nedir? Regaip Kandili ile ilgili hadisler neler?

Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili, bu yıl yaklaşıyor ve Müslümanlar bu kutsal gecenin heyecanını yaşıyor. Müminler, dualarının bu özel gecede kabul olduğuna inanarak, bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirmeye hazırlanıyorlar. İşte Regaip Kandilinde edebileceğiniz ibadetler…

Müslümanlar için mübarek günlerden biri olan Regaip Kandili'nin başlangıcı heyecanla bekleniyor. Bu özel gecede, üç ayların habercisi olarak kabul edilen müstesna bir atmosfer oluşuyor. Müminler, bu gecede duaların kabul olduğuna inanarak, manevi bir huzur içinde ibadetlere yöneliyorlar. Regaip Kandili, dua kapılarının sonuna kadar açık olduğuna inanılan bir zaman dilimini simgeliyor. Bu özel gecede, müminler, Allah'tan bol bol mağfiret, rahmet ve bereket dilemek için dualarını eksik etmiyorlar. Gecenin kutsiyetini daha da artırmak adına, ibadetlerini zikirle, dua ve salavatlarla süsleyerek geçiriyorlar. İşte Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler…

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REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli

2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir?" gibi konular başta olmak üzere, hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi, kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine, hatta isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip; sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilahi ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevi iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevi büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

REGAİP NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

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