Regaip gecesinin önemi nedir? Regaip gecesi nedir, bu gecede ne oldu?

REGAİP KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Regaip, Türkçe'de "bol ve değerli bağış" anlamına gelen bir kelime olup, İslam inancında Müslümanlar için özel bir öneme sahip bir gecedir. Regaib gecesi, İslami takvimde yer alan haram aylardan biri olan Recep ayında kutlanır. Bu gece, Hz. Peygamber'in annesinin rahmine düştüğü gece olarak da bilinse de, bu bilgi hadis âlimleri tarafından asılsız olarak değerlendirilir.