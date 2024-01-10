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Regaip gecesinin önemi nedir? Regaip gecesi nedir, bu gecede ne oldu?

DİN
Giriş Tarihi: 10.01.2024
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Regaip gecesinin önemi nedir? Regaip gecesi nedir, bu gecede ne oldu?

Regaib, üç ayların başlangıcını müjdeleyen ilk mübarek gecedir. Bu özel gecede olanlar, manevi bir aydınlanma ve kalplerinin nurlanmasıyla karşılaşırlar. Regaib gecesinin en değerli hediyesi ise kulluktur; Allah'a olan kulluk, tüm diğer hediyelerin önünde bir üstünlük taşır. Bu müstesna gecede, Yüce Allah'ın (C.C) rahmeti, bağışı ve yardımları bolluk içinde dağıtılır. Peki Regaip gecesinin önemi nedir? İşte detaylar…

Regaip Kandili, İslam takviminin yedinci ayı olan Recep ayının ilk Perşembesini Cumaya bağlayan gece olarak bilinir. 2024 yılında bu mübarek gece, 11 Ocak Perşembe gecesinden 12 Ocak Cuma'ya geçişte kutlanacak. Aynı zamanda, bu özel gece, Müslümanlar için kutsal sayılan üç ayların başlangıcını işaret eder. Müminler, bu manevi gecede dualarını artırarak ibadetlerini gerçekleştirmeye hazırlanırlar, zira Regaip Kandili, rahmet ve mağfiret dolu anların yaşandığı önemli bir gecedir.

REGAİP KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Regaip, Türkçe'de "bol ve değerli bağış" anlamına gelen bir kelime olup, İslam inancında Müslümanlar için özel bir öneme sahip bir gecedir. Regaib gecesi, İslami takvimde yer alan haram aylardan biri olan Recep ayında kutlanır. Bu gece, Hz. Peygamber'in annesinin rahmine düştüğü gece olarak da bilinse de, bu bilgi hadis âlimleri tarafından asılsız olarak değerlendirilir.

İslam alimleri, Regaib gecesinin, ayet ve hadislerde belirtilen Recep ayının bir gecesi olması nedeniyle faziletli kabul edilebileceğini ifade ederler. Bu mübarek gecede, Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim okuma, istiğfar etme, nafile veya kaza namazları kılma gibi ibadetleri gerçekleştirebilirler. Özellikle tasavvufî eserlerde bahsedilen Regaib namazının kılınması da tavsiye edilse de, bu konuda zayıf hadisler ve alimlerin çeşitli görüşleri bulunmaktadır.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili, İslam takviminin yedinci ayı olan Recep ayının ilk Perşembesini Cumaya bağlayan gece kutlanır. 2024 yılında bu mübarek gece, 11 Ocak Perşembe gecesinden 12 Ocak Cuma'ya geçişte idrak edilecek.

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