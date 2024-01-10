Regaip Kandili okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte Türkçe-Arapça dualar…

- Ya Rabbi! Bizlerin hatalarını ve günahlarını arındır. Ya Rabb-im! Bizi yalan, gıybet, iftira, haram ve senin sevmediğin, razı olmadığın bütün kirli sözlerden ve fiillerden temizle.

- Bizleri gösterişten ve riyadan muhafaza eyle, halimizi ve tavrımızı rızan dairesinde istikametli kıl. Bizleri ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin, ihsan ettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya ilahena!

- Efendimiz Hazret-i Muhammed'e (s.a.v.) aile efradına ve bütün ashabına selam ederek ve şu mübarek Regaib gecesini vesile ederek bunları senden istiyoruz dualarımızı kabul buyur ya ilahena!..