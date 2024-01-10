Regaip Kandili okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte Türkçe-Arapça dualar…
Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili, bu yıl yaklaşıyor ve Müslümanlar bu kutsal gecenin heyecanını yaşıyor. Müminler, dualarının bu özel gecede kabul olduğuna inanarak, bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirmeye hazırlanıyorlar. İşte Regaip Kandilinde edebileceğiniz dualar…
Müslümanlar için mübarek günlerden biri olan Regaip Kandili'nin başlangıcı heyecanla bekleniyor. Üç ayların habercisi olarak kabul edilen bu özel gecede, duaların kabul olduğuna inanılarak, müminler bol bol dua etmeye yöneliyor. Dua kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu müstesna gecede, müminler, bereketi ve rahmeti üzerlerine çekmek adına geceyi ibadetle geçirmeye özen gösteriyorlar. İşte Regaip Kandilinde edilecek dualar….
REGAİP KANDİLİNDE EDİLECEK DUALAR
- Üzüntüden, acizlikten, tasadan, kederden, kabir azabından, korkaklıktan, cehennem ateşinden yalnızca sana sığınırız. Bizleri kötü olanların şerlerinden emin eyle. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! kalplerimizi sevdiğin ve razı olduğun güzelliklere çevir! Sen bizlere lütfet ve ihsan et.
- Bize verdiğin kabiliyetleri, istidatları rızan yolunda kullanmayı nasip et. Bizlere hayırlar ver. Bizleri ve ailelerimize hidayet ver. Hem burada hem ahirette iyilik verdiklerin arasına kat. Amin.
- Ey Rabb'im! biz kusur ve hatalarımızla sana geldik zira gidecek başka yerimiz yok. Şu mübarek gecede bizleri affet. Bizi ve neslimizi nurunla yaşat. Nurunla hayat ver ve nurunla huzuruna al.
- Nefis ve şeytanlardan, inni ve cinni şeytanlardan, görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, semavi ve arz-i belalardan, ahir zamanın her türlü bela ve şerlerinden muhafaza buyur.
- Ya Rabbi! Bizlerin hatalarını ve günahlarını arındır. Ya Rabb-im! Bizi yalan, gıybet, iftira, haram ve senin sevmediğin, razı olmadığın bütün kirli sözlerden ve fiillerden temizle.
- Bizleri gösterişten ve riyadan muhafaza eyle, halimizi ve tavrımızı rızan dairesinde istikametli kıl. Bizleri ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin, ihsan ettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya ilahena!
- Efendimiz Hazret-i Muhammed'e (s.a.v.) aile efradına ve bütün ashabına selam ederek ve şu mübarek Regaib gecesini vesile ederek bunları senden istiyoruz dualarımızı kabul buyur ya ilahena!..
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S)'IN ETTİĞİ DUALAR
- Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik
Anlamı: "Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et.
- Allahümme innî es'elüke rahmeten min indike tehdi bihâ kalbi ve tecmau bihâ emri ve telümmü bihâ şa'sî ve tuslihu bihâ gâibî ve terfeu bihâ şâhidî ve tüzekki bihâ amelî ve tülhimünî bihâ rüşdî ve terüddü bihâ halfetî ve ta'sımunî bihâ min külli sûin. Allahümme e'dınî îmânen ve yakınen leyse beğdehu küfrun ve rameten enelü bihe şerafe kerametike fi'ddünya vel âhirah."
Anlamı: "Allâh'ım! Sen'den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidâyet, işlerime nizâm, dağınıklığıma tertip, içime kâmil îman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs ver, rızâna uygun istikâmeti ilhâm et, ülfet edeceğim dostumu lûtfet ve beni her türlü kötülüklerden koru! Allâh'ım, bana öyle bir îman, öyle bir yakîn ver ki, artık bir daha küfür (ihtimâli) kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve âhirette Sen'in nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım."
- Yâ Mukallibel Kulûbi Sebbit Kalbî 'Alâ Dînik
Anlamı: Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh'ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl
REGAİP NE DEMEK?
Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024
11 Ocak Perşembe: Regaip Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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