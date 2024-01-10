Regaip Kandili ne zaman 2024? Regaip Kandili hangi geceye denk geliyor?

Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dua kapılarının açık olduğu bu özel gecede müminler bol bol dua ederek bereketi ve rahmeti üzerlerine çekmek için geceyi ibadetle geçirmeye hazırlanıyor. Peki Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili ne zaman? İşte detaylar…