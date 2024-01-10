Regaip Kandili ne zaman 2024? Regaip Kandili hangi geceye denk geliyor?
Bu yıl Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili için az bir süre kaldı. Müminlerin dualarının kabul edildiği geceyi Müslümanlar ibadetlerle geçirmeye hazırlanıyor. İşte herkes tarafından merak edilen Regaip Kandilinin idrak edileceği tarih…
Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dua kapılarının açık olduğu bu özel gecede müminler bol bol dua ederek bereketi ve rahmeti üzerlerine çekmek için geceyi ibadetle geçirmeye hazırlanıyor. Peki Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili ne zaman? İşte detaylar…
2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı dini takvime göre üç aylar Receb ayıyla beraber 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil Regaip 11 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.
REGAİP NE DEMEK?
Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024
11 Ocak Perşembe: Regaip Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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