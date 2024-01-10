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Regaip Kandili ne zaman 2024? Regaip Kandili hangi geceye denk geliyor?

DİN
Giriş Tarihi: 10.01.2024
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Regaip Kandili ne zaman 2024? Regaip Kandili hangi geceye denk geliyor?

Bu yıl Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili için az bir süre kaldı. Müminlerin dualarının kabul edildiği geceyi Müslümanlar ibadetlerle geçirmeye hazırlanıyor. İşte herkes tarafından merak edilen Regaip Kandilinin idrak edileceği tarih…

Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dua kapılarının açık olduğu bu özel gecede müminler bol bol dua ederek bereketi ve rahmeti üzerlerine çekmek için geceyi ibadetle geçirmeye hazırlanıyor. Peki Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili ne zaman? İşte detaylar…

2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı dini takvime göre üç aylar Receb ayıyla beraber 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil Regaip 11 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

REGAİP NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

11 Ocak Perşembe: Regaip Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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