11 ayın sulanı Ramazan’a artık sayılı saatler kaldı! Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak

Engelli, hasta, yaşlı ve hamilelerin, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapıp, engelli asansöründen faydalanabileceğinin altını çizen Samir, "Vatandaşlarımızın Hırka-i Şerif'i mümkün olan en rahat şekilde ziyaret edebilmeleri için Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fatih Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Hırka-i Şerif Vakfı ile gerekli güvenlik, sağlık ve trafik tedbirleri alındı. Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açtığımız için çok mutluyuz. Biz cuma günü kavuşmayı bekliyoruz. Hırka-i Şerif'i muhafaza etmek çok büyük bir sorumluluk, şerefli bir görevimiz var. Emaneti 59 kuşaktır layıkıyla muhafaza etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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