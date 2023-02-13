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Aydın İl Müftülüğü'nden deprem bölgesine mescit

DİN
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Aydın İl Müftülüğü’nden deprem bölgesine mescit

Aydın İl Müftülüğü Deprem Ekibi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde camii yanında mescid çadırı inşa eden ekip vatandaşlara ibadet etme imkanı sağladı.

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