Minikler Kur’an kurslarını doldurdu! Hem eğleniyor hem öğreniyor

Evlerinde dini öğrendiklerini fakat Kur'an kursuna gelerek daha çok pekiştirdiklerini dile getiren kursiyer Dua Enzel Şiringül, "Bitlis Tatvan'da bulunan kız Kur'an kursuna geliyorum. Evimde dini öğreniyorum ama Kur'an kursuna gelerek daha çok pekiştiriyorum. Burada Kur'an-ı Kerim okumayı, tecvidi, meddi muttasılı öğreniyorum. Bu kursta Peygamber Efendimizin hayatını daha çok öğreniyoruz. Toplum içerisindeki davranışlarımızı, nasıl davranmamız gerektiğini, arkadaşlık, paylaşma, namazın farzlarını öğreniyoruz. Bize böyle şeyleri gösterdiği ve emek verdiği için de Rezzan Hocamıza çok teşekkür ediyorum" dedi