Adıyaman’da Kur’an seferberliği! Engelli gençlere evde hizmet veriliyor

Caner Eren (16) de ailesine Kur'an öğrenmek istediğini söyledi. Ailesinin müftülüğe başvurmasının ardından Caner'e, Engelli Hizmetler Koordinatörü Ali Çelik eğitim vermeye başladı. 2 aydır haftada 2 gün Eren ailesinin evine giden Çelik, Caner'e Kur'an dersleri vermeye başladı. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan Caner Eren, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çok istiyordum. Engelim nedeniyle camiye gidemediğim için durumu babama anlattım. Babamın da başvurmasının ardından müftülükten Ali Çelik hocamla tanıştık. Kendisi bana ders verdi ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladım. Kur'an-ı Kerim'i okuyabildiğim için çok mutluyum" diye konuştu.





Caner Eren'in babası Bilal Eren de oğlunun Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çok istediğini ve kendilerine evde eğitim imkanı sağladıkları için müftülüğe teşekkür etti.