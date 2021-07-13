Hac ibadetinde 'akıllı kart' dönemi!

Hacılara ibadetleri sırasında kolaylık sağlaması hedeflenen kartlar, kamplara girme, ulaşım araçlarını kullanma, otellere giriş ve ATM'lerden ödeme yapma gibi tüm noktarada kullanılabilecek.

Hacı adaylarının Mekke'ye gidiş-gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla Ez-Zeyidi bölgesinde karşılama ve kabul merkezi de açıldı.

Açılışı yapılan merkezde, "Akıllı Hac Kartı"nın çıkarılmasına ve hac izinlerinin otomatik makinalarla okunmasına yönelik hizmetler sunuluyor.

Merkezde sekiz binden fazla araçlık park yeri, giriş ve çıkış kapıları bulunuyor.

Mekke Emiri Prens Halid, Umre ve Hac Bakanı Yardımcısı Abdulfettah Meşat'ın katılımıyla karşılama merkezinde ilk akıllı hac kartını çıkarttı.

Hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.