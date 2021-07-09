Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Diyarbakır'da önemli mesaj! Kurban Bayramı'nı işaret etti

Bakan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Diyarbakır'da Valilik önünde Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışı amacıyla düzenlenen törende, Diyarbakır için hayata geçirilen hizmetlerin devreye alınması ve yeni hizmetlerin başlatılması için kentte bulunduklarını söyledi.

Medeniyetin kadim şehri Diyarbakır'ın, sevgi ve kardeşliğin yeşerttiği koskoca bir çınar ağacı olduğunu kaydeden Koca, halkın kucaklaşmasının teminatının bu koca çınarın kökleri olduğunu belirtti.

Milletin birbirine bağlılık ve ayrılmaz bütünlüğünün sembol şehirlerinden birinin Diyarbakır olduğunu, bugün birçok yenilik ve hizmetin devreye alınacağını bildiren Koca, son 19 yılda 19'u hastane olmak üzere 48 sağlık tesisini Diyarbakırlıların hizmetine sunduklarını aktardı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran küresel bir salgınla mücadele ettikleri 20 ayı geride bıraktıklarını ifade eden Koca, bu dönemde çok gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerde dahi altyapıların ne kadar yetersiz olduğunun görüldüğünü, Türkiye'nin, bu imtihandan bir hastasını dahi mağdur etmeden alnının akıyla çıktığını anlattı.