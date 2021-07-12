Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? 2021 Zilhicce ayı başladı. Zilhicce'nin ilk on günlerini farzlardan sonra nafile ibadetler ile doldurmayı hedefleyen vatandaşlar, Zilhicce ayında yapılması gereken ibadetelerin neler olduğunu merak ediyor. Bu mübarek günlerde, nafile oruçlara, kaza veya nafile namazlara ve Kur'an tilavetine ağırlık veriliyor. Peki, Zilhicce ayı ilk 10 günü faziletleri nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? İşte haberin detayları...

ZİLHİCCE AYI İLK 10 GÜNÜN FAZİLETİ NEDİR?

Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.