Zilhicce ayı ilk 10 günü faziletleri nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Zilhicce orucu ne zaman tutulur?
Zilhicce ayı ilk 10 günü faziletleri nedir? İşlenen sevapların kat kat yazıldığı özel bir zaman olan Zilhicce ayı, 11 Temmuz itibarıyla başladı. Zilhicce ayını ibadetlerle dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek günlerde hangi ibadetelrin yapılması gerektiğini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Zilhicce ayı ilk 10 günü faziletleri nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? İşte cevaplar...
Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? 2021 Zilhicce ayı başladı. Zilhicce'nin ilk on günlerini farzlardan sonra nafile ibadetler ile doldurmayı hedefleyen vatandaşlar, Zilhicce ayında yapılması gereken ibadetelerin neler olduğunu merak ediyor. Bu mübarek günlerde, nafile oruçlara, kaza veya nafile namazlara ve Kur'an tilavetine ağırlık veriliyor. Peki, Zilhicce ayı ilk 10 günü faziletleri nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? İşte haberin detayları...
ZİLHİCCE AYI İLK 10 GÜNÜN FAZİLETİ NEDİR?
Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.
Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).
ZİLHİCCE AYINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?
Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
"Allâh'ın Kendisine ibâdet edilmesini en çok sevdiği günler, Zilhiccenin ilk on günüdür. Onlardan her bir günün orucu, bir senenin orucuna, her bir gecenin kıyamı da, Kadir gecesinin kıyamına denktir." (Tirmizî, Savm:52, No:758, sh:224)
Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan gelen bir rivayete göre; "Zilhiccenin her bir gün orucuna karşı, yüz köle azadı, yüz deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada yüz at bağışı sevabı vardır." (Geylânî, el-Ğunye 2/39)
Hafsa (Radıyallâhu Anhâ) validemizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) dört şeyi hiç terk etmezdi:
a) Zilhicce'nin ilk on gününün orucu,
b) Aşura orucu,
c) Her aydan üç gün orucu,
d) Sabahın iki rekât sünneti."(Geylânî, el-Ğunye 2/39)
Câbir (Radıyallâhu Anh)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte; Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Zilhiccenin on gününü oruçla geçirene Allâh-u Te'âlâ her bir gün karşılığında bir sene oruç yazar." (Ali el-Muttakî, Kenzu'l-ummal No:24265, İbn-i Adiyy, el-Kamil, 6/472)
Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan rivayet edildiğine göre:
"Bu on günden bir gün dahi oruç tutan kişi, sanki geri kalan senenin tümünde Allâh-u Te'âlâ'ya ibadet etmiş gibi olur."(Geylânî, el-Ğunye 2/40)
TERVİYE GÜNÜ ORUCU
İbn-i Abbas (Radıyallâhu Anhuma)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Terviye (Zilhiccenin sekizinci) gününün orucu, bir seneye, Arefe gününün orucu ise, iki seneye keffârettir."(Ebû'ş-Şeyh, İbn-i Neccar, Nebhanî, el-Fethu'l-Kebîr, No:7294, 2/24)
Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan gelen bir rivayete göre; "Terviye günü orucuna karşı, bin köle azadı, bin deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada bin at bağışı sevabı vardır." (Geylânî, el-Ğunye 2/39)
AREFE GÜNÜ ORUCU
Arefe günü Zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. Bu günde oruç müstehabtır.
"Ebû Katâde (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir: Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'in: "Arefe günü orucu geçen seneyle, gelecek seneye keffârettir." buyurduğunu işittim. (Müslim, Sıyam:36, No:2747)
Arefe günü orucunun müstehab olduğunu beyan eden bu ve birçok hadis vârid olmuştur. Ayrıca bu günün diğer günlerden üstünlüğü vardır.
Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan gelen bir rivayete göre; "Arefe gününün orucuna karşı, ikibin köle azadı, ikibin deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada ikibin at bağışı sevabıyla, bir öncesi ve bir sonrası senenin ecri vardır." (Geylânî, el-Ğunye 2/39)
Önemli: Bu anlatılanlar hac vazifesinde olmayanlar içindir. Hac vazifesini yapanlar, eğer Arefe günü oruç tutarlarsa, Arafat'ta vakfe ve dua gibi işlerden zayıf düşerlerse oruç tutmazlar, tutarlarsa mekruh olur. Ancak zayıf düşmezlerse iki ibadet arasını cem etmek gibi bir fazilete nail olacakları için, oruç tutabilirler.
Zilhicce Ayının Perşembe Cuma Cumartesi günlerinde üç gün oruç tutmak: Enes İbn-i Mâlik (Radıyallâhu Anh)'dan rivâyete göre Rasulullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur: ''Her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma, Cumartesi, olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (tuttuğu her güne karşılık) iki sene, (başka bir rivayette) yedi yüz sene, (diğer bir rivayette ise) dokuz yüz sene ibadet (sevabı) yazılır.'' (Taberânî, el-Evsât, No. 1810, 2/468)
Enes (Radıyallâhu Ahn)'ın bu hadîs-i şerîf hakkında: ''Ben bunu Rasulullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'den işitmemişsem, kulaklarım sağır olsun'' dediği rivâyet edilmiştir. (Ahmed İbn-i Hicâzî Tuhfetu'l-İhvân, s.10)
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