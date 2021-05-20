Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! "Kudüs ve İslam beldeleri için..."

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde maddi yardım kadar, manevi desteğe de ihtiyaçları var. Yarın Cuma namazından önce, bütün camilerimizde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacak ve eller Duaya kalkacaktır. Kabul et Allah'ım."



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