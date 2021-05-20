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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! "Kudüs ve İslam beldeleri için..."

Başkanı Prof. Dr. , yarın Cuma namazı öncesi tüm camilerde ve beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için okunacağını ve dua edileceğini açıkladı.

DİN
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Kudüs ve İslam beldeleri için...

Başkanı Prof. Dr. , yarın Cuma namazı öncesi tüm camilerde ve tüm beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için dua edileceğini açıkladı.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin maddi yardım kadar manevi desteğe de ihtiyaç duyduklarını belirterek, yarın Cuma namazı öncesinde tüm camilerde okunacağını ve ardından dualar edileceğini belirtti.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde maddi yardım kadar, manevi desteğe de ihtiyaçları var. Yarın Cuma namazından önce, bütün camilerimizde ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacak ve eller Duaya kalkacaktır. Kabul et Allah'ım."

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