Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
Kurban Bayramı ne zaman? Hz. Âdem’den bu yana devam eden kurban uygulaması, Müslümanları Allah’a yakınlaştıran ibadetlerden biridir. Kurban; Mümine Allah rızası uğrunda paylaşma, ihtiyaç sahibine el uzatma alışkanlığı kazandırır. Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından gözler Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte Diyanet'in takvimine göre, 2021 Kurban Bayram tarihleri...
Kurban Bayramı tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Yüce Allah kurban hakkında şöyle buyuruyor: "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. O'na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır…" Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın bu sene hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte cevaplar...
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ
Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI
Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE
Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
20 Temmuz - 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bayramın yaklaşmasına kısa bir süre kala gerçekleştirilecek Kabine toplantısında bayram tatili ile ilgili kararların açıklanması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI NEDİR?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.
KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?
Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
ADAK KURBANI NE DEMEKTİR?
Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişibu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, usul ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri…ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları.) yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez. Eğer kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan birisine yedirmek isterse, yenilen etin rayiç bedelini yoksullara verir.
Ancak, 6 ayını tamamlayan koyun bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.
AKÎKA KURBANI NEDİR?
Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, "akîka" adı verilir. Akîka kurbanı kesmek müstehaptır. Akîka kurbanı olarak kesilecek hayvanda da, diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır.
Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir.
Akîka kurbanının etinden ve derisinden yararlanabilecek kimseler konusunda her hangi bir sınırlama yoktur.Kurban sahibi dahil herkes bu kurbandan istifade edebilir.
ŞÜKÜR KURBANI NE DEMEKTİR?
Temettü ve kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi birlikte ifa ettikleri için, kestikleri kurbanlara şükür kurbanı da denilmektedir. Aynı şekilde kişi, arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Bu kurbanların etinden sahipleri istifade edebilir.
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- Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
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