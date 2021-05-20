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İsrail'in BM'den "kaçış" anı! Gilad Erdan salonu terk etti...

Filistin-İsrail arasındaki çatışmaları görüşmek üzere toplanacak öncesi yapılan toplantıda, , Filistinli mevkidaşı ’un konuşması sırasında salonu terk etti. Öte yandan Gilad, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Genel Kurul toplantısında ise Başkan ’ın konuşması sırasında da salonu terk etmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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İsrail'in BM'den kaçış anı! Gilad Erdan salonu terk etti...

İsrail ile Filistin arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, 'nin kentinde İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları görüşmek üzere bir araya geldi.

YİNE KAÇTI!

Genel Kurul öncesi yapılan toplantıda ise , Filistinli mevkidaşı 'un konuşması sırasında salonu terk etti.

Gilad'ın salonu terk ettiği anlar ise saniye saniye kayıt altına alındı.

Öte yandan Gilad, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Genel Kurul toplantısında ise Başkan 'ın konuşması sırasında da salonu terk etmişti.

İsrail'in BM'den kaçış anı İSRAİL'İN BM'DEN "KAÇIŞ" ANI

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