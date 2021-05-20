İsrail'in BM'den "kaçış" anı! Gilad Erdan salonu terk etti...

YİNE KAÇTI!

Genel Kurul öncesi yapılan toplantıda ise İsrail BM Temsilcisi Gilad Erdan, Filistinli mevkidaşı Riyad Mansur'un konuşması sırasında salonu terk etti.



Gilad'ın salonu terk ettiği anlar ise saniye saniye kayıt altına alındı.