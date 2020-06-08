Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Güney Kıbrıs'ta camiye saldırıya tepki
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyanın pek çok yerinde camilere saldırılar var. Dün Güney Kıbrıs'ta oldu. Geçen hafta oldu. Çeşitli yerlerde farklı farklı saldırılar var. Bütün bunlarla mücadele edeceğiz." dedi.
Ataşe ve müşavirlerin yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Erbaş, Başkanlık olarak yurt dışında görevlendirdikleri ataşe, müşavir ve din görevlileriyle 100'ün üzerinde ülkede dini mübini İslam'a hizmet ettiğini ifade etti.
Erbaş, yurt dışında yaptıkları çalışmaların önemine işaret ederek bu çalışmalarla gerek millet varlığı, gerek diğer Müslümanlar ve o ülkede yaşayan insanlar olsun herkesle en çok iç içe olan kurumlardan birinin Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu belirtti.
Dünyada yaşanan kaosların, krizlerin çaresinin İslam'ın hayat veren ilkelerinde olduğunu vurgulayan Erbaş, "Sebzelerin, meyvelerin yetişmesi için toprak suya ne kadar muhtaçsa bugün dünya da İslam'a o derecede muhtaçtır. Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri inşallah İslam'la yeşerteceğiz." ifadelerini kullandı.
GÜNAY KIBRIS'TA CAMİYE SALDIRI
Erbaş, son zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde artan İslamofobik saldırıları hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Dünyanın pek çok yerinde camilere saldırılar var. Dün Güney Kıbrıs'ta oldu. Geçen hafta oldu. Çeşitli yerlerde farklı farklı saldırılar var. Bütün bunlarla mücadele edeceğiz. Bugün hepimize düşen görev, İslam'ın hak ve adalet anlayışını, hayat veren ilkelerini, Hazreti Peygamber'in çağlar üstü örnekliğini ve üstün ahlaki vasıflarını insanlık ailesinin her bir ferdine güzel bir dille, hikmetli bir üslupla sunmak için var gücümüzle çalışmaktır."
Yaşanılan sorunlar ve insanlığın büyük krizlerinin, insanları ümitsizliğe sevk etmemesi gerektiğini aktaran Erbaş, Müslümanların, bin 400 yılı aşkın ilim ve medeniyet birikimiyle, genç ve dinamik nüfusuyla, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla dünyanın en büyük imkanlarına sahip olduğunu vurguladı.
Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.
DİĞER DİN HABERLERİ
- Vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne gelerek dua etti
- Nihat Hatipoğlu programda paylaştı: Jennifer Grout'tan Kur'an-ı Kerim tilaveti
- Dr. Ender Saraç "İftar nasıl yapılmalı?" sorusunu cevapladı
- Diyanet'ten 'Ramazan Bayramı namazı' tavsiyesi!
- Cuma namazı için hazır! 10 bin seccade dağıtılacak
- Fikriyat.com’dan mealli hatim podcastleri
- Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'Kadir Gecesi' mesajı
- Peygamberimizin tavsiye ettiği dua
- Bakan Çavuşoğlu 'Somali' toplantısına katıldı
- Diyanet'ten flaş "bayram namazı" açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste
- Milyonları ilgilendiriyor! Konut kredisi, taşıt kredisi, tatil kredisi aylık ödeme tutarı ne kadar? Tüm detaylar...
- Milyonlar bu habere kilitlendi! Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı...
- Detaylar belli oldu! Dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak? 2020 yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?
- Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?
- DGS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?
- 0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları için son dakika açıklaması! 3-6 ay içerisinde... 8 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...