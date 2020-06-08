08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Güney Kıbrıs'ta camiye saldırıya tepki

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Güney Kıbrıs'ta camiye saldırıya tepki

Son dakika: Başkanı , "Dünyanın pek çok yerinde camilere saldırılar var. Dün 'ta oldu. Geçen hafta oldu. Çeşitli yerlerde farklı farklı saldırılar var. Bütün bunlarla mücadele edeceğiz." dedi.

DİN
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
ABONE OL
GÜNEY KIBRIS'TA CAMİYE SALDIRIYA TEPKİ
Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş yeni atanan ataşe ve müşavirleri kabul etti.

Ataşe ve müşavirlerin yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Erbaş, Başkanlık olarak yurt dışında görevlendirdikleri ataşe, müşavir ve din görevlileriyle 100'ün üzerinde ülkede dini mübini 'a hizmet ettiğini ifade etti.

Erbaş, yurt dışında yaptıkları çalışmaların önemine işaret ederek bu çalışmalarla gerek millet varlığı, gerek diğer Müslümanlar ve o ülkede yaşayan insanlar olsun herkesle en çok iç içe olan kurumlardan birinin Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu belirtti.

Dünyada yaşanan kaosların, krizlerin çaresinin İslam'ın hayat veren ilkelerinde olduğunu vurgulayan Erbaş, "Sebzelerin, meyvelerin yetişmesi için toprak suya ne kadar muhtaçsa bugün dünya da İslam'a o derecede muhtaçtır. Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri inşallah İslam'la yeşerteceğiz." ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ta skandal! Tuzla Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı astılar GÜNEY KIBRIS’TA SKANDAL! TUZLA CAMİSİ’NİN DUVARINA BİZANS BAYRAĞI ASTILAR

GÜNAY KIBRIS'TA CAMİYE SALDIRI

Erbaş, son zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde artan İslamofobik saldırıları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok yerinde camilere saldırılar var. Dün 'ta oldu. Geçen hafta oldu. Çeşitli yerlerde farklı farklı saldırılar var. Bütün bunlarla mücadele edeceğiz. Bugün hepimize düşen görev, İslam'ın hak ve adalet anlayışını, hayat veren ilkelerini, Hazreti Peygamber'in çağlar üstü örnekliğini ve üstün ahlaki vasıflarını insanlık ailesinin her bir ferdine güzel bir dille, hikmetli bir üslupla sunmak için var gücümüzle çalışmaktır."

Son dakika: Cumhurbaşkanlığından Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına tepki SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞINDAN GÜNEY KIBRIS'TA CAMİYE BİZANS BAYRAĞI ASILMASINA TEPKİ
Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki camiye yapılan saldırıya tepki TÜRKİYE'DEN GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NDEKİ CAMİYE YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ

Yaşanılan sorunlar ve insanlığın büyük krizlerinin, insanları ümitsizliğe sevk etmemesi gerektiğini aktaran Erbaş, Müslümanların, bin 400 yılı aşkın ilim ve medeniyet birikimiyle, genç ve dinamik nüfusuyla, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla dünyanın en büyük imkanlarına sahip olduğunu vurguladı.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yapılan saldırı kabul edilemez SON DAKİKA: DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ: İZMİR MÜFTÜLÜĞÜMÜZÜN SES SİSTEMİNE YAPILAN SALDIRI KABUL EDİLEMEZ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan camilerin açılması hakkında açıklama! Cuma namazları... DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN CAMİLERİN AÇILMASI HAKKINDA AÇIKLAMA! CUMA NAMAZLARI...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam'ı hedef almışlardı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından karar DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ VE İSLAM'I HEDEF ALMIŞLARDI! ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN KARAR
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam'ı hedef almışlardı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından karar

DİĞER DİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA