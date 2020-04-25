Fikriyat.com’dan Ramazan ayı için özel Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri!
Ramazan ayının gelmesiyle Arapça bilmeyen Müslümanlar mealli Kur'an-ı Kerim meali aramaya başladı. Fikriyat.com tüm Türkiye'ye, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı dundu. Fikriyat.com, yeni dijital içeriği mealli hatim podcastleriyle, Ramazan'da da okurlarına hizmet vermeye devam ediyor.
Türkiye'nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan fikriyat.com, yeni bir dijital yenilikle sizlere hizmet vermeye devam ediyor.
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle kalpler daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı.
Fikriyat.com da Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz podcastleri ile siz değerli takipçilerinin hizmetinde.
İSHAK DANIŞ VE NUVİD CANDANER'İN SESİYLE
İshak Danış ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği "Mealli Hatim" podcastleri dinlemek ya da indirmek için BURAYI TIKLAYABİLİRSİNİZ
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