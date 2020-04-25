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Fikriyat.com’dan Ramazan ayı için özel Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri!

Ramazan ayının gelmesiyle Arapça bilmeyen Müslümanlar mealli Kur'an-ı Kerim meali aramaya başladı. tüm Türkiye'ye, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı dundu. Fikriyat.com, yeni dijital içeriği mealli hatim podcastleriyle, Ramazan'da da okurlarına hizmet vermeye devam ediyor.

DİN
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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FİKRİYAT.COM’DAN MEALLİ HATİM PODCASTLERİ

Türkiye'nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan fikriyat.com, yeni bir dijital yenilikle sizlere hizmet vermeye devam ediyor.

Fikriyat.com’dan Ramazan ayı için özel Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri! FİKRİYAT.COM’DAN RAMAZAN AYI İÇİN ÖZEL KUR'AN-I KERİM MEALLİ HATİM PODCASTLERİ!

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle kalpler daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı.

da Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz podcastleri ile siz değerli takipçilerinin hizmetinde.

İSHAK DANIŞ VE NUVİD CANDANER'İN SESİYLE

İshak Danış ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği "Mealli Hatim" podcastleri dinlemek ya da indirmek için BURAYI TIKLAYABİLİRSİNİZ

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