Fikriyat.com’dan Ramazan ayı için özel Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri!

Ramazan ayının gelmesiyle Arapça bilmeyen Müslümanlar mealli Kur'an-ı Kerim meali aramaya başladı. Fikriyat.com tüm Türkiye'ye, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı dundu. Fikriyat.com, yeni dijital içeriği mealli hatim podcastleriyle, Ramazan'da da okurlarına hizmet vermeye devam ediyor.