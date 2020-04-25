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Fikriyat.com’dan Ramazan ayı için özel Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri!

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25.04.2020
Ramazan ayının gelmesiyle Arapça bilmeyen Müslümanlar mealli Kur'an-ı Kerim meali aramaya başladı. Fikriyat.com tüm Türkiye'ye, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı dundu. Fikriyat.com, yeni dijital içeriği mealli hatim podcastleriyle, Ramazan'da da okurlarına hizmet vermeye devam ediyor.

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