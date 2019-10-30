Rebiulevvel Ayı 2019 ne zaman? Rebiulevvel Ayı ibadetleri neler? Rebiulevvel Ayı faziletleri neler?

Rebiulevvel Ayı geçtiğimiz gün yani 29 Ekim Salı günü başladı. Muharrem ve Safer Ayının ardından Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiulevvel Ayı özellikle 12. gecesinde kutlanan kandille büyük önem taşıyor. Peki, Rebiulevvel Ayı ne zaman sona erecek? Bu ayda hangi ibadetler yapılacak? İşte, Rebiulevvel Ayı’yla ilgili merak edilen detaylar…

Rebiulevvel ayı faziletleri ve ibadetleri yoğun ilgi görüyor. Rebiulevvel ayı ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre kandil günleri ve mübarek ayların tarihleri belli oluyor. Hicri takvime göre yılın üçüncü ayı olan Rebiülevvel, 2019 yılında 29 Ekim gününe denk geliyor. Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayata gözlerini açtığı mübarek bir ay ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

REBİULEVVEL AYI NE ZAMAN?

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın üçüncü ayıdır. Rebiülevvel ayı, 2019 yılında 29 Ekim günü başladı.