Rebiulevvel Ayı 2019 ne zaman? Rebiulevvel Ayı ibadetleri neler? Rebiulevvel Ayı faziletleri neler?
Rebiulevvel Ayı geçtiğimiz gün yani 29 Ekim Salı günü başladı. Muharrem ve Safer Ayının ardından Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiulevvel Ayı özellikle 12. gecesinde kutlanan kandille büyük önem taşıyor. Peki, Rebiulevvel Ayı ne zaman sona erecek? Bu ayda hangi ibadetler yapılacak? İşte, Rebiulevvel Ayı’yla ilgili merak edilen detaylar…
Rebiulevvel ayı faziletleri ve ibadetleri yoğun ilgi görüyor. Rebiulevvel ayı ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre kandil günleri ve mübarek ayların tarihleri belli oluyor. Hicri takvime göre yılın üçüncü ayı olan Rebiülevvel, 2019 yılında 29 Ekim gününe denk geliyor. Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayata gözlerini açtığı mübarek bir ay ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
REBİULEVVEL AYI NE ZAMAN?
Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın üçüncü ayıdır. Rebiülevvel ayı, 2019 yılında 29 Ekim günü başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazası ile ilgili flaş haber
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongrede kendimizi yenileyecek ve enerjimizi tazeleyeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde!
- Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe
- Son dakika: Kağıthane'de İETT otobüs kamyonete çarptı! TEM'de araç yoğunluğu oluştu
- Türkiye'nin haklı çıkışı Yunanistan'ı rahatsız etti! AB'ye ağladı...
- TÜBİTAK'a 16 personel alınacak!