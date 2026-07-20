ANALİZ | Sülün Osman’dan 7 milyar liralık Ahbap skandalına: Yeşilçam filmleri gerçek oldu
Türkiye, Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent eksenindeki milyarlarca liralık vurgun iddialarıyla sarsıldı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları devlet ve millet el ele verilerek sarılırken, Ahbap Derneği'ne depremzedeler için gönderilen paraların akıbeti kamuoyunda büyük tartışma konusu haline geldi. Yeşilçam filmlerine konu olan Sülün Osman’dan Ahbap’a uzanan kirli senaryolar ise iyilik maskeli vurgunları gözler önüne serdi.
Saf ve temiz milletin duyguları kirli hesaplara mı kurban gitti? Dün Haydarpaşa Garı'nda masum köylülere Galata Kulesi'ni satan Sülün Osman'ın yöntemleri konuşulurken, bugün kamuoyunda Ahbap Derneği soruşturmasına yönelik iddialar tartışılıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için toplanan 7 milyar liralık bağışın akıbeti, 190 milyon liralık yasa dışı bahis iddiaları ve şüpheli senetler gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın odağındaki iddialar ve yardım faaliyetleriyle ilgili para hareketleri mercek altına alınırken, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Sülün Osman'dan dijital çağa uzanan dolandırıcılık yöntemlerini ve kamuoyuna yansıyan iddiaları analiz etti. Yeşilçam filmlerini aratmayan yöntemler, dijital dehlizlerdeki para trafiği ve dikkat çeken bağlantılar A Haber Analiz'de ele alındı.
GALATA KULESİ'NDEN BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NE KİRLİ TEZGAHLAR
Türkiye'nin dolandırıcılık tarihi, halkın güvenini boşa çıkaran isimlerle dolu. 1950'li yıllarda İstanbul'a yeni gelen saf köylüleri ağına düşüren Sülün Osman, bu toprakların gördüğü ilk büyük "umut taciri" olarak kayıtlara geçti. Mesele, kazanılması yıllar süren fakat kaybedilmesi sadece bir saniyeyi bulan o kırılgan hazineye, yani güvene dayanıyordu. Haydarpaşa Garı'nda masum köylülere Galata Kulesi'ni satan Sülün Osman'ın ardından gelen Zobu lakaplı Güney Zobu ise Boğaz Köprüsü'nü defalarca satarak halkın hayalleriyle oynadı.
YEŞİLÇAM FİLMLERİNİ ARATMADI
Sülün Osman ve haleflerinin akılalmaz oyunları, Türk sinemasının efsane yapımlarına da ilham kaynağı oldu. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı filmlerdeki sahneler, aslında halkın nasıl kolayca kandırılabildiğinin birer aynasıydı. Filmlerdeki bir karakterin, "Seni dolandırdılar mı? Sen de dolandıracaksın" sözleriyle aktardığı bu çarpık mantık, yıllar içinde farklı isimlerle hayat bulmaya devam etti. Sinema tarihimize damga vuran bu sahneler, bugün yaşanan trajikomik bağış skandallarının birer ön izlemesi niteliğindeydi.