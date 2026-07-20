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ANALİZ | Sülün Osman’dan 7 milyar liralık Ahbap skandalına: Yeşilçam filmleri gerçek oldu

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ANALİZ | Sülün Osman’dan 7 milyar liralık Ahbap skandalına: Yeşilçam filmleri gerçek oldu

Türkiye, Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent eksenindeki milyarlarca liralık vurgun iddialarıyla sarsıldı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları devlet ve millet el ele verilerek sarılırken, Ahbap Derneği'ne depremzedeler için gönderilen paraların akıbeti kamuoyunda büyük tartışma konusu haline geldi. Yeşilçam filmlerine konu olan Sülün Osman’dan Ahbap’a uzanan kirli senaryolar ise iyilik maskeli vurgunları gözler önüne serdi.

Saf ve temiz milletin duyguları kirli hesaplara mı kurban gitti? Dün Haydarpaşa Garı'nda masum köylülere Galata Kulesi'ni satan Sülün Osman'ın yöntemleri konuşulurken, bugün kamuoyunda Ahbap Derneği soruşturmasına yönelik iddialar tartışılıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için toplanan 7 milyar liralık bağışın akıbeti, 190 milyon liralık yasa dışı bahis iddiaları ve şüpheli senetler gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.

ANALİZ | SÜLÜN OSMAN'DAN 'AHBAP SKANDALI'NA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın odağındaki iddialar ve yardım faaliyetleriyle ilgili para hareketleri mercek altına alınırken, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Sülün Osman'dan dijital çağa uzanan dolandırıcılık yöntemlerini ve kamuoyuna yansıyan iddiaları analiz etti. Yeşilçam filmlerini aratmayan yöntemler, dijital dehlizlerdeki para trafiği ve dikkat çeken bağlantılar A Haber Analiz'de ele alındı.

ANALİZ | Sülün Osman’dan 7 milyar liralık Ahbap skandalına: Yeşilçam filmleri gerçek oldu - 1

GALATA KULESİ'NDEN BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NE KİRLİ TEZGAHLAR

Türkiye'nin dolandırıcılık tarihi, halkın güvenini boşa çıkaran isimlerle dolu. 1950'li yıllarda İstanbul'a yeni gelen saf köylüleri ağına düşüren Sülün Osman, bu toprakların gördüğü ilk büyük "umut taciri" olarak kayıtlara geçti. Mesele, kazanılması yıllar süren fakat kaybedilmesi sadece bir saniyeyi bulan o kırılgan hazineye, yani güvene dayanıyordu. Haydarpaşa Garı'nda masum köylülere Galata Kulesi'ni satan Sülün Osman'ın ardından gelen Zobu lakaplı Güney Zobu ise Boğaz Köprüsü'nü defalarca satarak halkın hayalleriyle oynadı.

ANALİZ | Sülün Osman’dan 7 milyar liralık Ahbap skandalına: Yeşilçam filmleri gerçek oldu - 2

YEŞİLÇAM FİLMLERİNİ ARATMADI

Sülün Osman ve haleflerinin akılalmaz oyunları, Türk sinemasının efsane yapımlarına da ilham kaynağı oldu. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı filmlerdeki sahneler, aslında halkın nasıl kolayca kandırılabildiğinin birer aynasıydı. Filmlerdeki bir karakterin, "Seni dolandırdılar mı? Sen de dolandıracaksın" sözleriyle aktardığı bu çarpık mantık, yıllar içinde farklı isimlerle hayat bulmaya devam etti. Sinema tarihimize damga vuran bu sahneler, bugün yaşanan trajikomik bağış skandallarının birer ön izlemesi niteliğindeydi.

ANALİZ | Sülün Osman’dan 7 milyar liralık Ahbap skandalına: Yeşilçam filmleri gerçek oldu - 3

80'Lİ VE 90'LI YILLARIN VURGUNU: BANKERLER VE JET FADIL

1980'li yıllar, Türkiye'nin serbest piyasayla tanıştığı ve paranın havada uçuştuğu bankerler dönemini başlattı. Banker Kastelli ve Banker Bako, yüksek faiz vaatleriyle binlerce ocağı söndürdü. Ardından gelen 90'lı yıllarda ise sahneye "Jet Fadıl" lakaplı Fadıl Akgündüz çıktı. Gurbetçilerin kutsal dini duygularını, yerli otomobil imza ve devre mülk projeleriyle sömüren Akgündüz, arkasında büyük bir mağdur kitlesi meydana getirdi. Aynı dönemde Selçuk Parsadan, devletin en tepesindeki ismi dahi dolandırarak sistemin açıklarını gözler önüne serdi.

ANALİZ | Sülün Osman’dan 7 milyar liralık Ahbap skandalına: Yeşilçam filmleri gerçek oldu - 4

DİJİTAL ÇAĞIN TOSUNCUKLARI VE KRİPTO VURGUNLAR

Teknoloji gelişse de dolandırıcılık yöntemleri sadece kabuk değiştirdi. Köprü satma devri bitti, yerini sanal inekler ve kripto paralar aldı. Çiftlik Bank skandalıyla tanınan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, binlerce genci telefon ekranındaki sanal bir dünyayla kandırarak 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtı. Ardından Thodex vurgunuyla Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla bir gecede ortadan kayboldu. Gençlerin geleceğe dair yatırım yapma hayallerini bir flaş belleğe sığdırıp kaçan failler, bu dijital vurgunlarla büyük bir yıkıma imza attı.

ANALİZ | Sülün Osman’dan 7 milyar liralık Ahbap skandalına: Yeşilçam filmleri gerçek oldu - 5

"AHBAP" GÖRÜNÜMLÜ YENİ SÜLÜN OSMAN VAKASI MI?

Bugün ise Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan bağışların akıbetini konuşuyor. Geçmişinde karşılıksız çek ve dolandırıcılık suçlarından hapis yatan Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, büyük bir soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Depremzedelerin rızkına, milletin helal parasına uzanan ellerin varlığı iddiaları vicdanları yaralıyor.

ANALİZ | Sülün Osman’dan 7 milyar liralık Ahbap skandalına: Yeşilçam filmleri gerçek oldu - 6

Sülün Osman'ın köprü sattığı o günlerden, depremzedenin rızkına göz dikildiği iddia edilen bugünlere kadar değişen tek şey yöntemler oldu. Milyarlarca liralık bağışın karanlık dehlizlerde eritilmeye çalışıldığı iddiaları, "Yardımseverlik maskesi altındaki yeni bir Sülün Osman vakası mı yaşanıyor?" sorusunu akıllara getiriyor.

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