Pakistan ve İran hattında yeni dönem: Batı’nın ikiyüzlü politikası deşifre oldu
İslam dünyasının kalbi Pakistan'da atarken, bölgedeki dengeleri kökten sarsacak tarihi bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Pakistan ve İran arasındaki asırlık rekabet yerini stratejik bir "arabuluculuk" hamlesine bırakırken, A Haber ekranlarında konuşan Tarihçi Yazar İsmail Öz, küresel satranç tahtasındaki sinsi hamleleri tek tek deşifre etti.
İslam dünyasının merkezi konumundaki Pakistan'da kritik bir diplomasi hareketliliği yaşanırken, bölgesel dengeleri etkileyecek önemli gelişmeler gündeme geldi.
Pakistan ile İran arasındaki uzun yıllara dayanan rekabet, yerini arabuluculuk temelli yeni bir sürece bırakırken, A Haber'e konuşan tarihçi-yazar İsmail Öz, küresel güçlerin stratejik hamlelerini değerlendirdi. Pakistan'da eğitim kurumlarının tatil edildiği ve İran heyetinin karşılandığı bu hassas süreçte, Batı'nın bölgeye yönelik politikaları ve Gazze'deki insani kriz de analiz edildi
İRAN'IN "DEVRİM İHRACI" VE PAKİSTAN HATTINDAKİ VEKALET SAVAŞLARI
Pakistan ve İran arasındaki tarihsel gerilimin derinliklerine inen İsmail Öz, "Yani bir kere tabii ki burada aslında biz Pakistan ve İran arasında da aslında uzun bir dönemdir sürekli değişik rekabetler görüyoruz, değil mi? Yani Pakistan içerisinde de çok ciddi bir şekilde bir Şii nüfus barındırdığını, dolayısıyla İran'ın kendi toplumsal tarafıyla değerlendirdiğinizde ve yine İran'ın aslında ta devrimden bu tarafa bunu bir devrim ihracı mantığıyla değerlendirdiğinizde kendi inançdaşlarını veya mezhepdaşları üzerinden bir proksi olarak, bir vekalet zemini olarak değerlendirip aslında Pakistan'a dönük de çok fazlaca birtakım girişimleri olduğunu da biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu rekabetin bölgedeki etkilerine değinen Öz, sürecin Pakistan ve İran arasındaki tarihsel kırılmayı yumuşatabilecek bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.
DÜNYA BU DİPLOMASİYİ KONUŞUYOR
Pakistan'ın küresel arenadaki yeni rolünün tarihi bir eşik olduğunu belirten İsmail Öz, "Amerika Birleşik Devletleri tabii bir tarafıyla da biliyorsunuz Pakistan Başbakanı bu görüşmeleri Pakistan tarihi açısından da çok önemli bir konuma oturttu. Yani bugüne kadar hiç Pakistan bu kadar uluslararası zeminde bir arabulucu pozisyon üstlenmemişti ve dolayısıyla bugün dünya Pakistan'ı konuşuyor diye çok yüksek bir atıfta da bulunmuş oldu. Tabii bu çerçevede okulları tatil ettiler vesaire. Pek çok açıdan Pakistan bu konuya çok ciddi bir hazırlık ve önem atfetti" sözleriyle sahadaki hazırlığın boyutunu aktardı.
MATEM KIYAFETLERİ VE AĞIT KÜLTÜRÜ
Sıcak bölgedeki karşılamanın sembolik değerine dikkat çeken Öz, "İran heyeti zaten bir matem kıyafetleriyle buraya indi. Zaten biliyorsunuz Kerbela olayları dolayısıyla Pakistan bu anlamda siyah, ağıt ve bu zemine çok dönük bir toplum. Yıllardır kendisini bu hüzünle yaşamaya alıştırmış da bir toplum" şeklinde konuştu.
Öz, bu ağıt kültürünün son diplomatik gelişmelerle birlikte çok daha kritik bir yere oturduğunu, Pakistan'ın dünyaya verdiği mesajların bu sıcak görüntülerle desteklendiğini belirtti.