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Analiz | İşte 12 Eylül darbesine giden süreçte yaşananlar…

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 15:39 Güncelleme: 12.09.2024 15:42
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Analiz | İşte 12 Eylül darbesine giden süreçte yaşananlar…

12 Eylül askeri darbesinin bugün yıl dönümü. 44 yıl önce ülkenin geleceğini karartan darbe sonrası 650 bin kişi gözaltına alındı 1 milyon 683 bin kişi fişlendi 50 kişi idam edildi. 171 kişi de işkenceden öldü. İşte o karanlık günleri anlatan Analiz haberimiz…

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