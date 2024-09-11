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Demokrasi tarihinin kara günü 12 Eylül! Üzerinden 44 yıl geçti

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 12:51
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Demokrasi tarihinin kara günü 12 Eylül! Üzerinden 44 yıl geçti

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 44 yıl geçti. Türkiye'yi yarım asır geriye götüren darbe, demokrasi tarihinin kara lekesi olarak hala hafızalarda. O karanlık günlerin geride bıraktığı acılar ise ilk günkü gibi taze.

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