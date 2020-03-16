6 binden fazla insanın canını alan koronavirüsün tedavisi bulundu
Avustralyalı bilim insanları, AIDS ve sıtma hastalıklarında kullanılan ilaçların Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 6 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsü tedavi ettiğini açıkladı. Çinli bir hasta üzerinde denenen tedavi, olumlu sonuç verdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce koronavirüse etki edebilecek bir ilaç ya da aşının geliştirilmesinin 18 ayı bulabileceğini açıklamasına rağmen Avustralyalı doktorlardan yeni bir iddia geldi.
VİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK
Daily Mail'in haberine göre, Queensland Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi'nde salgın hastalıklar konusunda uzmanlaşmış bir ekip, hali hazırda var olan iki ilacın, koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı.
BİRİ AIDS DİĞERİ SITMA İLACI
Bu ilaçlardan birincisi AİDS'e neden olan HIV virüsünü bastırmak için kullanılan bir ilaç, diğeri ise sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı artan sıtma ilacı. Araştırmanın başında bulunan Profesör David Paterson, koronavirüs ile enfekte olan bazı hastaların Mart ayının sonuna kadar her iki ilacın klinik çalışmasına da kaydolacağını belirtti. İlaçları ölümcül solunum yolu enfeksiyonu için olası bir tedavi yöntemi olarak değerlendirmenin yanlış olmayacağını söyledi.
İLAÇLAR VİRÜSÜ ORTADAN KALDIRDI
Paterson, Avustralya'daki ilk koronavirüs taşıyıcılarına bu iki ilacın bileşimini verdiğini ve virüsün ortadan kalktığını öne sürdü.Profesör, bu ilaçların 'potansiyel olarak etkili bir tedavi' olduğunu ve acilenbüyük ölçekli klinik deneylerin yapılması gerektiğini vurguladı.
ÇİNLİ BİR HASTADA DENENDİ
Paterson, "Avustralya'da sahip olduğumuz ilk Çinli hasta dalgasına HIV ilacı verdiğimizde, hepsi tedaviye çok olumlu yanıt verdi" dedi.
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