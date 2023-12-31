31 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri 4 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101 Asgari ücret zammı sonrası ilk indirim afişi…

4 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101 Asgari ücret zammı sonrası ilk indirim afişi…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
ABONE OL
4 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101 Asgari ücret zammı sonrası ilk indirim afişi…

A101, 4 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve 11 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak olan haftanın indirim kataloğu, birbirinden avantajlı fırsatlarla dolu. Katalogda yer alan ürünler arasında Samsung Cyclone Süpürge, Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal-Kaşık Takımı, Arzum Dikey Süpürge, TAÇ Ultra Granit Derin Tencere, Masa Takımı, Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet gibi birçok ürün, cazip fiyatlarla satışa sunulacak. İşte Asgari ücret zammı sonrası ilk A101 indirim listesi…

A101, herkesin büyük bir merakla beklediği 4 Ocak aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. 11 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada, birbirinden cazip fırsatlar tüketicileri bekliyor. Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV 16.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV 9.499 TL, Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL gibi elektronik ürünlerin yanı sıra SEG markalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi beyaz eşyalar da uygun fiyatlarla satışa sunulacak. A101, Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL, Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL gibi ev gereçleri ile Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL gibi ürünleriyle de dikkat çekiyor. Ayrıca, 2024 Asgari Ücret zammının ardından ilk kataloğunu yayınlayan A101, yüzlerce üründe daha indirim uyguladığını duyurarak müşterilerine ekonomik alışveriş imkanları sunuyor. İşte A101'in yeni indirim afişi...

5 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı: Akıllı TV, cep telefonu, kazanlı ütü, airfryer, stanly termos, blender uygun fiyattan satışta 5 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLADI: AKILLI TV, CEP TELEFONU, KAZANLI ÜTÜ, AİRFRYER, STANLY TERMOS, BLENDER UYGUN FİYATTAN SATIŞTA
ŞOK 28 Aralık aktüel ürünler kataloğunda ne var? Mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, bilgisayar, gıda ve bebek ürünleri uygun fiyata satılacak ŞOK 28 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NE VAR? MUTFAK GEREÇLERİ, TEKSTİL ÜRÜNLERİ, BİLGİSAYAR, GIDA VE BEBEK ÜRÜNLERİ UYGUN FİYATA SATILACAK
Tarım Kredi Market yılbaşı indirimi bitiyor! Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL… TARIM KREDİ MARKET 30 ARALIK DEV İNDİRİM KATALOĞU: BÜTÜN PİLİÇ 60,90 TL, YUMUŞATICI 49,90 TL, SIVI EL SABUNU 18,90 TL, 40'LI TUVALET KAĞIDI 174,90 TL…

A101 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.399 TL

Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL

OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 14.499 TL

Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL

Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL

Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 279 TL

Arzum Violet Epilasyon Aleti 379 TL

Arzum Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 99,90 TL

Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL

Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL

TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL

TAÇ Ultra Granit Derin Tencere 419 TL

TAÇ Ultra Granit Tava 299 TL

Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 3'lü Set 129 TL

Saklama Kabı Seti 8 Parça 139 TL

Manuel Kollu Rende 199 TL

Pratik Basmalı Rende 119 TL

Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL

Nehir Zafir Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL

Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 990 TL

Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı 1.390 TL



Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 14,90 TL

Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 139 TL

Paşabahçe Plastik Pakalı Yuvarlak Borcam 99,90 TL

Paşabahçe Madlen Ayaklı Kare Servis Tabağı 149 TL

Paşabahçe Lotus Ayaklı Meyvelik 129 TL

Renkli Cam Kase 49,90 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA