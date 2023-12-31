4 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101 Asgari ücret zammı sonrası ilk indirim afişi…

A101, herkesin büyük bir merakla beklediği 4 Ocak aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. 11 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada, birbirinden cazip fırsatlar tüketicileri bekliyor. Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV 16.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV 9.499 TL, Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL gibi elektronik ürünlerin yanı sıra SEG markalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi beyaz eşyalar da uygun fiyatlarla satışa sunulacak. A101, Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL, Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL gibi ev gereçleri ile Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL gibi ürünleriyle de dikkat çekiyor. Ayrıca, 2024 Asgari Ücret zammının ardından ilk kataloğunu yayınlayan A101, yüzlerce üründe daha indirim uyguladığını duyurarak müşterilerine ekonomik alışveriş imkanları sunuyor. İşte A101'in yeni indirim afişi...

A101 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU