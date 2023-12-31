4 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101 Asgari ücret zammı sonrası ilk indirim afişi…
A101, 4 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve 11 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak olan haftanın indirim kataloğu, birbirinden avantajlı fırsatlarla dolu. Katalogda yer alan ürünler arasında Samsung Cyclone Süpürge, Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal-Kaşık Takımı, Arzum Dikey Süpürge, TAÇ Ultra Granit Derin Tencere, Masa Takımı, Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet gibi birçok ürün, cazip fiyatlarla satışa sunulacak. İşte Asgari ücret zammı sonrası ilk A101 indirim listesi…
A101, herkesin büyük bir merakla beklediği 4 Ocak aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. 11 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada, birbirinden cazip fırsatlar tüketicileri bekliyor. Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV 16.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV 9.499 TL, Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL gibi elektronik ürünlerin yanı sıra SEG markalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi beyaz eşyalar da uygun fiyatlarla satışa sunulacak. A101, Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL, Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL gibi ev gereçleri ile Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL gibi ürünleriyle de dikkat çekiyor. Ayrıca, 2024 Asgari Ücret zammının ardından ilk kataloğunu yayınlayan A101, yüzlerce üründe daha indirim uyguladığını duyurarak müşterilerine ekonomik alışveriş imkanları sunuyor. İşte A101'in yeni indirim afişi...
A101 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.399 TL
Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL
OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL
SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 14.499 TL
Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL
Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL
Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 279 TL
Arzum Violet Epilasyon Aleti 379 TL
Arzum Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 99,90 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL
Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL
TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL
TAÇ Ultra Granit Derin Tencere 419 TL
TAÇ Ultra Granit Tava 299 TL
Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 3'lü Set 129 TL
Saklama Kabı Seti 8 Parça 139 TL
Manuel Kollu Rende 199 TL
Pratik Basmalı Rende 119 TL
Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL
Nehir Zafir Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL
Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 990 TL
Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı 1.390 TL
Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 14,90 TL
Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 139 TL
Paşabahçe Plastik Pakalı Yuvarlak Borcam 99,90 TL
Paşabahçe Madlen Ayaklı Kare Servis Tabağı 149 TL
Paşabahçe Lotus Ayaklı Meyvelik 129 TL
Renkli Cam Kase 49,90 TL
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