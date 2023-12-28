ŞOK 28 Aralık aktüel ürünler kataloğunda ne var? Mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, bilgisayar, gıda ve bebek ürünleri uygun fiyata satılacak

ŞOK, 28 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerini büyüleyen fırsatlar sunmaya devam ediyor. 3 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, Salta markasının kalitesi uygun fiyatlarla buluşuyor. Salta 5 Parça Mutfak Seti sadece 149 TL, Salta Büyük Saklama Kabı 44,95 TL gibi cazip fiyatlarla müşterilere sunulacak.

Ayrıca, Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL, Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL gibi sıcak tutan ürünler de kampanyanın gözde seçenekleri arasında yer alıyor. Silikon Micro Yastık 69,95 TL, Melis Bebek ve Sevimli Köpek 279 TL gibi çeşitli ürünlerle zenginleşen indirim kampanyası, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. ŞOK mağazalarında bu avantajlı kampanyadan yararlanmak isteyenler, 3 Ocak tarihine kadar bu muazzam indirimleri kaçırmamalı! İşte ŞOK haftanın indirim afişi…

ŞOK 28 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!