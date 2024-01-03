4 Ocak A101 aktüel indirim kataloğu yayınlandı! Filtre kahve makinesi, Samsung süpürge, Arzum ütü, Granit tencere seti uygun fiyattan satışta
A101, 4 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kampanyasında birbirinden avantajlı fiyatlar sunuyor. 11 Ocak 2024'e kadar geçerli olan kampanyada, Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL, Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL, OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL, Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL, Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL, TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. İşte A101 merak edilen indirim afişi…
A101, 4 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kampanyasıyla birbirinden cazip fırsatları müşterilerine sunuyor. 11 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya dahilinde, Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL, Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL, OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL, Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL, Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL, TAÇ Ultra Granit Basık Tencere ise 419 TL fiyat etiketiyle müşterilere sunuluyor. Haftanın kataloğu ile birlikte yüzlerce ürün 11 Ocak tarihine kadar uygun fiyattan A101 mağazalarında yerini alacak.
A101 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.399 TL
Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL
OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL
SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 14.499 TL
Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL
Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL
Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 279 TL
Arzum Violet Epilasyon Aleti 379 TL
Arzum Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 99,90 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL
Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL
TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL
TAÇ Ultra Granit Derin Tencere 419 TL
TAÇ Ultra Granit Tava 299 TL
Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 3'lü Set 129 TL
Saklama Kabı Seti 8 Parça 139 TL
Manuel Kollu Rende 199 TL
Pratik Basmalı Rende 119 TL
Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL
Nehir Zafir Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL
Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 990 TL
Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı 1.390 TL
Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 14,90 TL
Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 139 TL
Paşabahçe Plastik Pakalı Yuvarlak Borcam 99,90 TL
Paşabahçe Madlen Ayaklı Kare Servis Tabağı 149 TL
Paşabahçe Lotus Ayaklı Meyvelik 129 TL
Renkli Cam Kase 49,90 TL
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