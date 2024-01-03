4 Ocak A101 aktüel indirim kataloğu yayınlandı! Filtre kahve makinesi, Samsung süpürge, Arzum ütü, Granit tencere seti uygun fiyattan satışta

A101, 4 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kampanyasıyla birbirinden cazip fırsatları müşterilerine sunuyor. 11 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya dahilinde, Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL, Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL, OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL, Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL, Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL, TAÇ Ultra Granit Basık Tencere ise 419 TL fiyat etiketiyle müşterilere sunuluyor. Haftanın kataloğu ile birlikte yüzlerce ürün 11 Ocak tarihine kadar uygun fiyattan A101 mağazalarında yerini alacak.

A101 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!