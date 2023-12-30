Tarım Kredi Market yılbaşı indirimi bitiyor! Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL…
Tarım Kredi Market, müşterilerini yılbaşında özel bir indirim şöleniyle karşılıyor. 30 Aralık Kataloğu'nda genişletilen ürün çeşitliliği ve cazip fiyatlar, alışveriş tutkunları için çekici bir fırsat sunuyor. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan bu büyük indirim kampanyası kapsamında, Pekin Ördeği sadece 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, lezzetli Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film sadece 49,90 TL, Yumuşatıcı ve Sıvı El Sabunu 49,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı ise sadece 174,90 TL gibi birçok ürün özel indirimlerle müşterilere sunuluyor. İşte indirim afişi..
Tarım Kredi Market, müşterilerine yılbaşı özel indirim kampanyasıyla keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. 29 Aralık Kataloğu'nda genişletilen ürün yelpazesi ile dikkat çeken market, 31 Aralık 2023 tarihine kadar sabit fiyatlarla alışveriş imkanı tanıyor. Kampanya dahilinde sunulan avantajlı fiyatlar arasında Pekin Ördeği sadece 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, lezzetli Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 metrelik Streç Film sadece 49,90 TL, Yumuşatıcı ve Sıvı El Sabunu 49,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı ise sadece 174,90 TL gibi birçok ürün bulunuyor. Bu özel indirimlerden faydalanmak isteyenler, 31 Aralık tarihine kadar Tarım Kredi Market şubelerinden veya online platformlardan alışveriş yapabilirler. Yılbaşı alışverişinizi Tarım Kredi Market ile yaparak, hesaplı ve kaliteli ürünlerle dolu bir başlangıç yapabilirsiniz. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları...
TARIM KREDİ 29 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU!
PEKİN ÖRDEĞİ 139,90 TL
BAKPİLİÇ KÜÇÜK FİLETO 132,90 TL
FLOWPACK STREÇ FİLM 49,90 TL
FLOWPACK KİLİTLİ BUZDOLABI POŞETİ 10,50 TL
COOK PİŞİRME KAĞIDI 18,90 TL
VİKİNG SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 69,90 TL
VİKİNG KONSATRE YUMUŞATICI 49,90 TL
DURU BANYO SABUNU 44,90 TL
ELİT SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 18,90 TL
MOLPED PURE&SOFT 69,90 TL
MOLPED YOĞUN KORUMA GÜNLÜK PED 49,90 TL
FAMİLİA PLUS BAMBU NATURAL TUVALET KAĞIDI 174,90 TL
ELİT TUVALET KAĞIDI 97,90 TL
ELİT KAĞIT HAVLU 46,90 TL
TK KAYMAKLI TAVA YOĞURDU 35,00 TL
AKPINAR TAZA TAVA BEYAZ PEYNİR 84,50 TL
DİMES COOL LİME ÖZÜ 24,90 TL
BLACK BRUIN ENERJİ İÇECEĞİ 16,90 TL
TK MEYVE SUTU ÇEŞİTLERİ 28,90 TL
DİMES MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 24,90 TL
CİPSO PATATES CİPSİ 19,90 TL
MASTE PATATO PATATES CİPSİ 38,90 TL
ÇEREZOS MISIR ÇEREZİ ÇEŞİTLERİ 17,90 TL
SUPERFRESH PİZZA KİNG 54,90 TL
TK DONUK PATATES ÇEŞİTLERİ 41,90 TL
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