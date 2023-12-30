5 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı: Akıllı TV, cep telefonu, kazanlı ütü, airfryer, stanly termos, blender uygun fiyattan satışta

BİM, 5 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 12 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek olan aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Kampanya kapsamında birçok dikkat çeken ürün, özel indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL, Nordmende 55" UHD Android Tv 10.999 TL, LG 55" UHD WebOS Smart Tv 18.999 TL, Dijitsu 43" FHD Android Smart Tv 5.799 TL, Xiaomi Tv Box S 2ND Generation 1.649 TL, HP 7N4W2AA Notebook 11.429 TL, Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.699 TL, Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL, Philips Hızlı Şarj Aleti 199 TL, Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.799 TL, Heifer Çubuk Blender 399 TL, Luxell XXL 7.5L Fastfryer 2.499 TL, Stanley Advanture Termos 1 Litre 999 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL, Philips Sakal Düzeltici 439 TL gibi birçok ürün, müşterilere uygun fiyatlarla sunulacak. BİM, 2024 Asgari Ücret zammının ardından ilk indirim kataloğunu yayınlayarak, müşterilere cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor. İşte BİM'in 2024 Ocak ayı ilk indirim afişi…

BİM 5 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU