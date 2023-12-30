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30 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Ultra HD Smart TV, çay makinesi, döküm tencere, fotoğraf yazıcısı uygun fiyattan satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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30 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Ultra HD Smart TV, çay makinesi, döküm tencere, fotoğraf yazıcısı uygun fiyattan satışta

A101, bugün müşterilerini 30 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğuyla karşılıyor. 4 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan özel indirim kampanyası, çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilere sunuyor. Toshiba 65" Ultra HD Smart TV, Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi, LAVA Döküm Basık Tencere, Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı, Canon SELPHY CP1500 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı ve Büyük Boy PP Valiz gibi çeşitli ürünler, A101 mağazalarında müşterilerle buluşuyor. İşte haftanın indirim listesi…

A101, müşterilerine 30 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğu ile cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 4 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan bu özel kampanya, çeşitli kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor. Toshiba 55" Ultra HD Android TV sadece 13.499 TL, ONVO 42" Full HD Android 13 Smart LED TV ise 5.699 TL olarak satışa sunuluyor. Ayrıca, Canon SELPHY CP1500 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı 3.499 TL, Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 4.999 TL, SEG ST 283 Buzdolabı 7.599 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı ise sadece 1.999 TL. ONVO OVFRY06 Yağsız Fritöz Airfryer 2.499 TL, Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 899 TL ve Kiwi KCM-7570 Türk Kahvesi Makinesi 639 TL gibi birçok ürün de indirimli fiyatlarla müşterilere sunuluyor. İşte haftanın BİM indirim afişi

ŞOK 28 Aralık aktüel ürünler kataloğunda ne var? Mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, bilgisayar, gıda ve bebek ürünleri uygun fiyata satılacak ŞOK 28 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NE VAR? MUTFAK GEREÇLERİ, TEKSTİL ÜRÜNLERİ, BİLGİSAYAR, GIDA VE BEBEK ÜRÜNLERİ UYGUN FİYATA SATILACAK
5 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı: Akıllı TV, cep telefonu, kazanlı ütü, airfryer, stanly termos, blender uygun fiyattan satışta 5 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLADI: AKILLI TV, CEP TELEFONU, KAZANLI ÜTÜ, AİRFRYER, STANLY TERMOS, BLENDER UYGUN FİYATTAN SATIŞTA
Tarım Kredi Market 30 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL… TARIM KREDİ MARKET 29 ARALIK DEV İNDİRİM KATALOĞU: BÜTÜN PİLİÇ 60,90 TL, YUMUŞATICI 49,90 TL, SIVI EL SABUNU 18,90 TL, 40'LI TUVALET KAĞIDI 174,90 TL…

A101 28 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL

Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.499 TL

ONVO 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.499 TL

Canon SELPHY CP1500 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı 3.499 TL

Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 4.999 TL

TCL 30SE Cep Telefonu 3.999 TL

SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL

SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

SEG ST 283 Buzdolabı 7.599 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL

ONVO OVFRY06 Yağsız Fritöz Airfryer 2.499 TL

Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 899 TL

Kiwi KCM-7570 Türk Kahvesi Makinesi 639 TL

Kiwi Stantlı Şarjlı Su Pompası 189 TL

Kiwi Narenciye Sıkacağı 239 TL

Kiwi Su Isıtıcı 199 TL

Aprilla Bukle Maşası 249 TL

Aprilla Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 439 TL

Aprilla Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL

Kiwi Dijital Baskül 199 TL

Goldmaster Quick Erkek Bakım Seti 549 TL

LAVA Döküm Basık Tencere 1.099 TL

LAVA Döküm Sahan 449 TL

Hascevher Biance Derin Tencere 399 TL

Hascevher Biance Karnıyarık Tencere 399 TL

Hascevher Kumsal Tencere Seti 6 Parça 599 TL

Emaye Kek ve Tart Kalıbı 79,90 TL

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