29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta
BİM, 29 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturarak alışveriş tutkunlarına birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. 5 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim listesinde, teknoloji ve ev eşyaları kategorisinde dikkat çeken ürünler yer alıyor. TCL 32" FHD Android Televizyon, Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas, Kumtel Yağsız Air Fryer, Range Buharlı Ütü, Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu ve LG 55" 4K Smart Nanocell Tv gibi kaliteli ve kullanışlı ürünler, uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. İşte BİM’in en yeni afişi…
BİM, 29 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu detaylı bir şekilde paylaştı ve müşterilerine büyük fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 5 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim kampanyası kapsamında birçok dikkat çekici ürün, cazip fiyatlarla raflardaki yerini alacak. LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 24.499 TL, TCL 32" FHD Android Televizyon 5.699 TL, Kumtel Yağsız Air Fryer 5.5 Litre 1.599 TL gibi teknoloji ve ev eşyalarıyla beraber, giyim ve mutfak ürünleri de kampanyada yer alacak. Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL, Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 5.199 TL gibi ürünlerle birlikte, Radyatör Antifriz, Oto Cam Suyu, Tefal Tava, Chef's Krep Tava gibi günlük ihtiyaçları karşılayan ürünler de uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. 81 ilde aynı anda raflardaki yerini alacak olan ürünler, 5 Ocak'a kadar geçerli olacak indirim fırsatıyla müşterileri bekliyor.
BİM 29 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 24.499 TL
TCL 32" FHD Android Televizyon 5.699 TL
Dijitsu 58" UHD Smart Led Tv 10.999 TL
Dijitsu 50" UHD Android Led Tv 8.999 TL
Kumtel Yağsız Air Fryer 5.5 Litre 1.599 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Range Buharlı Ütü 599 TL
KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 5.199 TL
Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyizi Mop Paspas 1.399 TL
Radyatör Antifriz 3 Litre 99 TL
Oto Cam Suyu 5 Litre 59,50 TL
Tefal Tava 24 cm 349 TL
Tefal Fırın Tepsisi 34 cm 299 TL
Wok Tava 28 cm 329 TL
Chef's Krep Tava 26 cm 99 TL
Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL
Bonera Sahan 22 cm 229 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 26,50 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 23,50 TL
Benante Kalpli Standlı Porselen Kupa Seti 4'lü 259 TL
Okyanus Rende 75 TL
Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri 34,50 TL
Sebze Bıçağı 16,50 TL
Mutfak Gereçleri 33,50 TL
Desenli Badya 21,50 TL
Colorina Cam Saklama Kabı 1350 cc 49,50 TL
Colorina Cam Saklama Kabı 3'lü 200 cc 55 TL
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