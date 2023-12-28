29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta

BİM, 29 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu detaylı bir şekilde paylaştı ve müşterilerine büyük fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 5 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim kampanyası kapsamında birçok dikkat çekici ürün, cazip fiyatlarla raflardaki yerini alacak. LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 24.499 TL, TCL 32" FHD Android Televizyon 5.699 TL, Kumtel Yağsız Air Fryer 5.5 Litre 1.599 TL gibi teknoloji ve ev eşyalarıyla beraber, giyim ve mutfak ürünleri de kampanyada yer alacak. Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL, Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 5.199 TL gibi ürünlerle birlikte, Radyatör Antifriz, Oto Cam Suyu, Tefal Tava, Chef's Krep Tava gibi günlük ihtiyaçları karşılayan ürünler de uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. 81 ilde aynı anda raflardaki yerini alacak olan ürünler, 5 Ocak'a kadar geçerli olacak indirim fırsatıyla müşterileri bekliyor.

BİM 29 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU