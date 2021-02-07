ÖMER ÜRÜNDÜL

Bir tek F.Bahçe’nin santrforu yok

Galatasaray pas trafiği oturmuş bir takım. Bunun tam tersi F.Bahçe de bu konuda yetersiz. Bir de buna mecburiyetler yüzünden orta sahadaki ciddi tahribatlar eklendi. 10 numara pozisyonunda Mesut Özil hazır değildi. Diğer önemli isimlerden Pelkas ve İrfan Can sakattı. Ayrıca temel direk Gustavo da sakattı. Bu tabloda G.Saray'ın oyunu domine etmesi beklenen bir durumdu. İlk yarıda F.Bahçe takım halinde topun arkasına geçerek mücadele ederek yoğun baskı altına girmesine rağmen pozisyon vermedi. Hatta maçın başında ve devrenin sonunda iki kez gole yaklaştı. İkinci devrenin ilk 20 dakikası F.Bahçe için çok önemliydi. Çünkü G.Saray bu yarıya da tempolu başlayacaktı. Zaten bilinen bir gerçek G.Saray'ın genel olarak 65 dakika tempolu oynamasıydı. Altay önce Onyekuru'nun net pozisyonunu kurtardı. Mostafa'nın vuruşunda yapabileceği bir şeyi yoktu. Sonra Erol Bulut değişliklere gitti. Skor avantajına sahip G.Saray geriye yaslandı. F.Bahçe bazı tehlikeli girişimler yapsa da beraberliği yakalayamadı. Attıkları gol de kıl payı VAR'da ofsayta takıldı. Sonuçta bu kritik derbiden G.Saray çok kazançlı çıkmış oldu.

Yine Taylan her yere yardım götürdü. Donk ve Marcao da son maçlardaki gibi beklenen performanslarını gösterdiler. Muslera zaten başlı başına bir kazanç. F.Bahçe'de sezon başından beri vurguladığım bir konu var. Samatta, Valencia ve Thiam fizik açıdan çok yetersizler. Ligde bütün takımlarda santrfor var ama F.Bahçe'de yok. Mostafa transferi, G.Saray'da tam isabet. Alıştıkça katkıları daha da artacak. Bu transfer G.Saray'ın santrfor sorununu çözmüştür. F.Bahçe ise Osayi'den ilerleyen maçlarda olumlu verimler alacaktır.

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