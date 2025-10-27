27 Ekim 2025, Pazartesi
ÖMER ÜRÜNDÜL
27.10.2025, Pazartesi
Dün gece futbol kalitesi vasatı geçmeyen gelgitli bir oyun izledik. Beşiktaş genel olarak istediği etkili baskıyı kuramadı ama Kasımpaşa'ya oranla çok fazla pozisyon bulup değerlendiremedi. İlginçtir ki, kaçan pozisyonların büyük çoğunluğu aynı Cengiz'in attığı gol gibi akan oyunda arka direk varyasyonlardan geldi. Maçın kırılma anı kaçan penaltıydı. Sadece farkın ikiye çıkacak olmasından değil, başka yönden de bunu önemsiyorum. Genelde her kaleci penaltı kurtarınca arkadaşları tarafından tebrik edilir, onlar da keyiflenir ancak Gianniotis hiç havaya girmeden kurtardığı toptan sonra birden oyunu başlatınca aynı dakika içinde skora denge geldi. İkinci yarıda daha çok Beşiktaş pozisyon buldu, Kasımpaşa'nın da Mamadou Fall'un kaçırdığı net fırsat dışında iki pozisyon var. Genel gözlemlerime gelince; kaptan Orkun çok etkili olmasa da çok çalışkandı. Ndidi vasatı aşamadı. Cerny futbolu iyi bilen bir isim ama bana göre kesinlikle orta saha oyuncusu değil. Hem çabuk değil, hem de hiç defansif görev yapmıyor. Ben en çok Rıdvan'ı beğendim, gittikçe form tutuyor. En büyük hayal kırıklığı da Abraham. Bu sonuçla bana göre ışık vermeyen Beşiktaş artık şampiyonluk hedefinden tamamen uzaklaşmıştır. Kasımpaşa da mücadele etmeye çalıştı ama genel görüntüleri iç açıcı değil. Ön bölge çok kötü. Takımı ayakta tutanlar kaleci Gianniotis ve Szalai'ydi.
