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MEHMET BARLAS
İdlib’den gelen şehit haberlerine alışmamız mümkün değildir

İdlib’den gelen şehit haberlerine alışmamız mümkün değildir

11.02.2020, Salı
Suriye'nin Esad'ı yine İdlib'deki Türk birliklerini hedef aldı ve yine beş askerimiz şehit oldu, beş askerimiz de yaralandı. İşin ucunda şehitler ve yaralılar olmasa, belki bu duruma alışırdık. Esad rejiminin Adana Mutabakatı'nı yok saydığını ya da Astana Süreci'nin artık bir anlam taşımadığını falan söyler, işi geçiştirirdik.

Hep aynı haber
Ama durum giderek tırmanan bir ciddiyet taşıyor. Ve her saldırı sonrasında aynı açıklamayla, biraz olsun rahatlayacağımız zannediliyor. Dün de Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı. Beş askerin şehit olmasının ardından Hatay'da Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.

Askeri sevkıyat
Şehit haberlerinin gelmesinin ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 "Sikorsky" ve 1 askeri helikopterin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Helikopterlerin tam teçhizatlı oldukları gözlendi. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli birliklerinde Suriye sınır birliklerine sevk edilen askeri araç sevkıyatı sürüyor.

Tatmin edici değil
Türkiye'de tartışılmaz karar merkezi Cumhurbaşkanlığı olduğuna göre "İdlib çıkmazı" konusunda da Cumhurbaşkanlığının nihai bir karara varmasını beklemek durumundayız. Her şehit haberi sonrasında "Tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığı" şeklindeki açıklamalar, belli ki tatmin edici olmaktan uzaktır. Çünkü şehitler var gündemde...

Rusya'nın konumu
Bu İdlib çıkmazı konusunda Rusya'nın etkisiz ve seyirci konumunda kalması da ayrı bir sorun... Oysa Türkiye Suriye konusunda attığı her adımı Rusya ile paylaşmaktadır. Suriyeliler'in ateş altında tuttuğu gözlem noktaları da, Türkiye ile Rusya'nın mutabakatı ile oluşturulmuştur. Özetle, artık şehit haberlerinin gelmeyeceği bir çözümü bekliyoruz.
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