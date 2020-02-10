Bir Sergen Yalçın Beşiktaş’a ruh getirdiyse, bir Deniz Baykal CHP’de neler yapmaz ki?

Siyasetçilerimiz spor dünyasından esinlenen adımlarla mesleklerinde yeni arayışlar başlatsalardı, bu hiç de yanlış olmazdı. Söylediğimize son örneği Beşiktaş'tan verebiliriz.



Sevgi gösterileri

Süper Lig'de 21. hafta maçında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Beşiktaş oldu. Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 36 puana yükseltti. Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına çıkıyordu.. Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi altında kulübedeki yerini almıştı.



Yuvana hoş geldin

Maç öncesinde de Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlıların, "Gururumuzsun Sergen Yalçın" ve "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı atkılar açtıkları görüldü. Sergen Yalçın, takımın başındaki ilk heyecanını geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında yaşamış ve Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı da 2-1 kazanmıştı.



CHP'ye de Baykal

Damardan bir Beşiktaşlı olan Sergen Yalçın'ın gerek takıma gerekse Beşiktaş ruhuna getirdiği yeni soluk görmezden gelinebilir mi? Acaba aynı durum CHP'de de olsa ve damardan bir CHP'li olan Deniz Baykal yeniden CHP'nin başına geçse, bu partinin kaderi değişmez miydi?



Sıra Fatih Terim'de

İsterseniz bir de Galatasaray'a bakın. Mevcut yönetimin gerçeklerle uyumsuzluğu, galiba sonunda Fatih Terim'in Kulüp Başkanı olmasının yolunu açacak. Terim, Başkan seçildikten sonra bir de Hagi'yi takımın teknik direktörlüğüne getirirse, herhalde kimse Galatasaray'ı tutamaz. CHP'nin bugünkü durumundan çıkabilmesinin ipuçları neden futbol dünyasında aranmasın ki?

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