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MEHMET BARLAS
Bir eksiğimiz Kıbrıs’ın Türk Cumhurbaşkanı’nın Türk düşmanı olmasıydı

Bir eksiğimiz Kıbrıs’ın Türk Cumhurbaşkanı’nın Türk düşmanı olmasıydı

09.02.2020, Pazar
Bir eksiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'yi tehdit olarak görmesiydi.
Sonunda bu da gerçek oldu...

Cesur açıklamalarmış
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Kırım'ın ilhakı" gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanmasının da "korkunç" olacağını açıklamış.
Rum medyası haberi "Mustafa Akıncı'dan cesur açıklamalar" başlığı ile duyurmuş...

Tayfur Sökmen'e dil uzattı
26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan ve İngiliz The Guardian'a konuşan Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması konusunun, Türkiye'nin kendi çıkarlarına da aykırı olduğunu söylerken "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" demiş. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti.

Tepkiler
Akıncı'ya verilen cevaplardan ilkini seslendiren KKTC'nin Hatay kökenli Milletvekili Bertan Zaroğlu "Tayfur Sökmen, sizin siyasi bir dil kullanarak aşağılayabileceğiniz veya aşağılamaya çalışabileceğiniz bir kişi değildir" demiş.

Bahçeli istifa istedi
MHP lideri Devlet Bahçeli ise " Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü'nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur. Akıncı ve yandaşları unutmamalıdır ki, Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Beşparmak Dağları'na dökülen şehit kanları hiçbir şart altında silinmeyecek, kutlu ceddimizin emanetleri çiğnetilmeyecektir. Mustafa Akıncı'nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir." dedi.
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