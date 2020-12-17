"Çolak" deyince bu ülkede hemen herkesin aklına Tanju Çolak gelir. Gol krallıklarından çok, bir zamanlar Hülya Avşar'ın sevgilisi olduğu için..Ama dünyaya çıkar "Çolak" derseniz, size söyleyecekleri "" olacaktır..2016 yılından beri jimnastiğin en zor, ama en görkemli, en nefes kesilerek izlenen "" dalına hükmeden "" diye bilir Çolak'ı, spor dünyası..Uluslararası Jimnastik Federasyonu 2016 Dünya Kupası sırasında Çolak'ın ilk defa sunduğu o çok özel hareketi, Jimnastik resmi kitabına almış ve internet sitesinde de "" diye duyurmuştu. O ad o kitapta artık sonsuza dek kalacak..Çolak Dünya Şampiyonu unvanına, geçen hafta "" madalyasını da kattı.Üstelik, içimizde, Mersin'de yapıldığı halde, hiçbir gazete muhabir gönderip izlememiş, hiçbir gazete günü gününe haber yapmamış, hiçbir gazete, ""nin halka dalında altın madalyanın nasıl geldiğini yazmamış, hiçbir gazete o finalin ardından İbrahim Çolak'ın duygularını yansıtmamış, hiçbir gazete, Bolu'da hiçlikler içinde kendini yaratan ve adını o kitaba "" diye yazdıran, bu ülkede jimnastiğin adını ilk duyuran, Avrupa Gençler Şampiyonu olan, ama hem medyanın, hem devletin ilgisizliği yüzünden hayatına Beden Eğitimi Öğretmeni olarak devam etmek zorunda kalan bugünün Jimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen'le de konuşup "" diye sormamıştı." diye soracaksınıztabii.. İzlemeyen, sormayan, yazmayan basınane gerek var, ha?.İşte Ceyhan Torlak kardeşim, dün SABAH'ta bu nefis haberi yapmış.. Sımsıcak.. İnsanın içini ısıtan, bu karantina günlerinde canına can katan haberi, üstelik birinci sayfadan vermişler..Sımsıcak.. Gerçekten sıcak.. İşte Ceyhan kardeşimin yazdıkları, özetle..Şimdi içinizde "" diyenler olacaktır. Olmasın..Hayatımın en az iki yılı hastanede geçti. Bir keresinde toplam bir yıl, bir keresinde de iki kurşun yediğim için beş ay devamlı kaldım.. Ondan fazla çeşitli ameliyat geçirdiğim için daha kısa kaldıklarımı da katarsanız, iki yılı da aşar belki.Ama bugün hayatta isem, o ameliyatlar kadar, bir mucizeye borçluyum.. Hep yazdım. Her fırsatta yazarım.İyileşmenin birinci yolu inanmaktır. İyileşeceğine inanmayan hastayı iyileştirecek tıp henüz yok. Bunu bilin..Arka arkaya ameliyatlarla ve verilen onca perhizle zaten iştah sıfır, 39 kiloya inmiş yatıyorum, o zamanın ülkenin en ileri teknolojisi ve doktorlarıyla dolu.. 1.80 boy. 39 kilo ve yaşam umudunu yitirmiş hasta..Soğuk savaş yılları.. Sovyetler, Kafkasya'dan girerse.. NATO ile karşı karşıya gelecekler.. Gülhane, NATO Hastanesi yani. Amerika'da, Avrupa'da ne varsa orda da var, yani..Orda yatıyor ve ölüyorum. Resmen ölüyorum.. Sesleri uğultu gibi geliyor, anlamıyorum. Oyalanmak için saymak istemiştim içimden.. Sonra öğrendim.. Aileye telefon etmişler "" diye.. Duyan koşmuş tabii..Vücutta doğru dürüst çalışan organ kalmamış. Bir böbrek gitmiş. Kalın bağırsağın nerdeyse tamamı alınmış.. Kalan ucunu karnı delip dışarı almışlar, ucuna torba bağlamışlar.. Büyüğü ordan yapıyorum.. Mide deseniz 6-7 defa kanamış.. Tam bu haldeyken bana verilen kanlardan bir de sarılık kapmam mı?. Kanda biluribin diye bir madde var. Bağışıklığı sağlayan, giren mikroplarla savaşan akyuvarlar yıkıldı mı ortaya çıkarmış. Ölçümde 8 üniti geçerse, göz akından başlar, deri sararırmış. Sarılık adı ordan.. Bende 28.. Yani gidiyorum.. O yüzden belki de, Klinik Şefi Yazıcı Albay, "" dedi. Canım marul çekti.. Sabah, öğle, akşam sadece marul yiyorum.. Mucize.. 1 hafta sonra biluribin 6'ya düştü. 4 ay sonra da hastaneden çıktım. Dünya tıbbı, sonraları marulun karaciğere iyi geldiğini keşfetti..Peki atalarımız yüzlerce yıldır,.. Düşünün.. Süs olsun diye mi?.Babaannem köyde hapşırdım mı, tavuklu, şehriyeli pirinç çorbası yapardı. Anında iyileşirdim..Kilis'te başım ağrıdı mı, anneannem elini ağrıyan yerin üzerine koyar okurdu. Ağrı hemen geçerdi..Yani dostlar "" dediğimiz şeyler, binlerce yıllık geleneklerin,göreneklerin, şifaların sonucu ortaya çıkmıştır. Ama etkisi, ""la mümkündür.İnanmayana, yaşadım biliyorum, penisilin etki etmez, inana anneannenin dokunuşu yarar..Bu yüzden işte, deneyimlerimle inandım Çolak'taki "" mucizesine.... İşte içinizidaha da ısıtacak sözler.. BirAnadolu annesinin sözleri.."Ameliyattan sonra İbrahim'in kemiklerine iyi gelir diye, paça çorbası yapmaya başladım. Doktorumuz da zaten bunu önermişti.. Oğlum 5 yaşındayken jimnastiğe başladı, zoru başarmayı çok severdi. Bebekken. Babası da sporcu. Eşim yıllardır sabah kahvaltıdan önce şınav ve mekik çekerdi. İbrahim'e de gösteriyordu.. Beraber koşuyoruz!."Nasıl sizin de içiniz ısındı mı?.Gençler.. "" dedinizmi?. Hele de bugünküimkanlarla, daha nelerneler yapar Türk genciinanırsa, güvenirse..Tamam bu ülkede medya yok. Spor medyası hiç yok..Ağır mı konuştum.. "mi diyorsunuz.Söyleyeyim.. Onun için bu haber bu kadar geniş ve bu kadar güzel ve sıcak yayınlandı dünkü SABAH'ta..Peki güya spor, aslında "" olan arkada neler vardı,ayni gün.. Yani dün!.. İşte örnekler..Younes Belhanda Sivas'aattığı golle galibiyetin mimarıolmuş. Korona olmuş. Darıcamaçı ile dönüşünü gene gollesüslemiş..Belhanda'nınpasını Arda gol yapamamış. Belhanda penaltıda kaleciyi ters köşeye yollamış.Belhanda 7 almış,Luyindama ile beraber. Sadecetakımın değil, sahanın en iyisiyani..aSpor naklen yayınındaeleştirirken Belhanda'yıyerden yere vurangazetedeki yazısında ayniad bir kere geçiyor.(O yazıyı gerçekten maçı yorumlayan sen miyazdın Levent.. Yoksa biri yazdı da senin imzanımı attı?.)

*

Sevgili Okurlar,

Ayni Belhanda'yı yarın bir de benim kalemimden okuyacaksınız.

***



Tebessüm

Acar adlı okurum "Tebessüm köşesi gene editör, şakasımı" demiş. "mı" ayrı yazılır sevgili okurum.. Kaç yaşındasın?. Hâlâ ana dilini öğrenmedin mi?.

Hayır Sevgili Acar, editör şakası değil. Fıkra aynen o ve o kadar..

Bir daha yazayım, dikkatli oku..

Adam, küçük oğluyla arabasını yıkıyordu. Çocuk bağırdı..

"- Baba, sen de herkes gibi sünger kullansan olmaz mı?."

Arabanı fırçayla yıkasan mesela "Fırçayla yıkıyor" deriz. Hortumla yıkasan, "Hortumla".. Süngerle yıkasan "Süngerle.."

Fıkra ne diyor?. "Adam küçük oğluyla arabasını yıkıyordu."

Neyle yıkıyormuş arabasını yani?.

He.. Hehe.. Heeee!.

*



Bazıları fıkraya bir kere güler Acar kardeşim. Anlatıldığı zaman, bir.. Bazıları iki defa güler.. Açıklandığı zaman, iki.. Bazıları üç defa güler. Kendi anladıkları zaman, o da üç..

Bazıları gene de (Bu "de" ayrı) ikide (Bu "de" bitişik) kalırlar. Çünkü açıklansa da anlamazlar..

Okurlarımın bugünkü tebessümüne yardımların için teşekkürler Acar..

Gücenmedin değil mi?.

Sevgilerimle..



Sevdiğim Laflar

"Ciğerlere çekilen hava ömrü uzatır. Bırakılan soluk bedeni rahatlatır. Öyleyse bir nefeste iki nimet gizlidir ve her bağış bir 'Şükür' gerektirir."

Sadi Şirazi