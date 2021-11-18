Helalleşmek

Kemal Kılıçdaroğlu geniş listeler yapmış ve bu listedeki gruplarla helalleşmek istediğini dile getirmiş.

Helalleşme hem dini hem de kültürel olarak önemli bir değerimiz. Sevdiklerimizi son yolculuğuna uğurlamayı bile helalleşme üzerinden yaparız. Kavram kendi başına önemlidir. Dile getirildiğinde de hepimiz frene basıp düşünme ihtiyacı hissederiz. Bu nedenle Kılıçdaroğlu da helalleşmekten bahis açınca anlamaya çalışıyoruz. Ne demek istiyor?

Ama pek de anlayabildiğimi söyleyemem. Zira bu bir helalleşme çağrısından çok siyasi açılım sepeti gibi duruyor. İçine aklına gelen ne varsa doldurmuş. Bilgisayar oyununda bölüm geçebilmek için tüm tuşlara aynı anda basmak gibi. Bir yanıyla dindarlara, bir yanıyla milliyetçilere, öbür yanıyla liberallere, başka yanıyla Kürtçülere seslenmiş.

"Ne güzel işte" diyebilirsiniz. Bence öyle değil. İşi ciddiye bile almadığının göstergesi. Aklına eseni üflemiş. Bir helalleşme vizyonu yok. Ortaya belirli bir çizgi sunmuş değil. Tutarlı bir mantığa bile dayanmıyor. Halbuki gerçekten helalleşmek istiyorsa üzerinde biraz çalışır, hangi toplum kesimleriyle hangi alanda ne tür bir hesaplaşma ve helalleşme kastettiğini açık ederdi. Fakat tam tersine bence helalleşme kavramını bile har vurup harman savurmuş. İçini boşaltmış.

Açıklamalarına bakarsanız, bir yanıyla reddi miras olduğunu görürsünüz. Kendine biçtiği büyük rolde kendinden önceki CHP siyasetini doğramış geçmiş. Muhtemelen onu da bir imaj çalışmasına kurban ediyor. "Ben eski CHP değilim, bambaşkayım" diyor. Ancak bu başkalık nedense genelde HDP çizgisine doğru yürümek şeklinde oluyor. CHP'ye yeni bir kimlik biçtiği doğru. Partinin Atatürkçülük ve milliyetçilik ilkelerini uzun süredir göz ardı ediyor. Bu nedenle aslında Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimali de var.

Ama asıl önemli kısmı bu değil. Kılıçdaroğlu helalleşme edebiyatı yapıyor olmasına rağmen normal şartlar altında hiç de helalleşen bir görüntü vermiyor. Sürekli toplumun belli kesimlerine hakaret eden bir dil kullanıyor. Öğretmenlere, askerlere, hâkim ve savcılara, hatta muhtarlara bile her türlü lafı etti. CHP'nin tek sorunu geçmişi değil ki! Bugünkü dili bile seçmene hakaret eder nitelikte.

O nedenle de kusura bakmasın ama Kılıçdaroğlu'na buradan ekmek çıkmaz. Kendisinin bile ciddiye almadan yaptığı helalleşme kavramını vatandaş hiç ciddiye almaz. Olan kavramın kendisine olur. Helalleşme gibi son derece kıymetli bir kavram böylesi bir ucuz siyasete kurban edilmemeli.

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